- Došlo je do podbačaja roda kafe u Brazilu zbog suše, kao i kakaa u Zapadnoj Africi, pre svega u Obali Slonovače i zbog toga su poskupeli ti proizvodi na svetskim berzama. Koliko je poskupljenje kafe i kakaa, a posredno i drugih konditorskih proizvoda, kod nas realno, kada su proizvođači nabavljali sirovine, i da li su veće cene na berzama iskoristili da dodatno zarade to je pitanje za nadležne organe. Što se tiče skoka cena ulja Agencija za zaštitu konkurencije bi trebalo da ispita da li su proizvođači napravili neki dil ili je on opravdan zbog podbačaja roda - kaže Đogović.

Najave da ćemo čokoladu plaćati "suvim zlatom" zbog poskupljenja kakaa na svetskim berzama već je postala stvarnost, pa tako za mlečnu čokoladu od 100 grama treba izdvojiti od 150 do neverovatnih 360 dinara. Pravo malo bogatstvo treba i za čokoladu za kuvanje čija cena se u marketima kreće od 200 do 232 dinara za 100 grama.

- Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) ovih dana je saopštila da je poslednjih meseci došlo da rasta cena sirovina, pa samim tim i hrane. To se sada preliva i na finalne proizvode. Očekivanje da će negde polovinom godine doći do pada cena hrane se nije ostvarilo već je došlo do blagog rasta. Što se tiče našeg tržišta rast cena sirovina, pšenice, kukuruza, soje, uljarica ima uticaja, ali ne toliko da bi proizvodi u prodavnicama bili preterano skupi. Postoje artilki čija se potrošnja može smanjiti, poput čokolade i kafe, i oni koji su nam neophodni za život kao što su meso, hleb, brašno, šećer, ulje. Ne morate jesti čokoladu i piti pet kafa dnevno, ali morate da jedete i zato to trgovci zloupotrebljavaju - kaže Prostran za Kurir Biznis.