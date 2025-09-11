Slušaj vest

Vođena lošom berbom u Gani i Obali Slonovače, cena čokolade naglo je porasla širom sveta. Poljska beleži rast od 39,1 odsto, što je najviše u celoj Evropskoj uniji.

Zbog slabih prinosa u Gani i Obali Slonovače, najvećim svetskim proizvođačima kakaa, cena čokolade porasla je globalno tokom protekle godine. Ali gde su potrošači u EU osetili najveći skok cena?

Poljska se našla na prvom mestu sa rastom od čak 39,1 odsto u maju ove godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Prema podacima Eurostata, cene su širom Evrope u proseku bile više za 21,1% u maju nego godinu dana ranije. Među zemljama sa najizraženijim poskupljenjem izdvajaju se Estonija (+37,9%), Litvanija (+36,5%), Letonija (+33,2%), Švedska (+28,0%) i Finska (+26,0%).

S druge strane, rast cena bio je znatno blaži u Luksemburgu (+5,2%), Kipru (+9,0%), Italiji (+12,0%), Malti (+12,2%) i Austriji (+13,4%).

Kakao, koji se nekada prodavao za između 2.000 i 3.000 evra po toni, dostizao je i do 13.000 evra po toni u određenom periodu. Analitičari očekuju da će se cena do kraja godine stabilizovati na oko 9.000 evra.

Tokom sezone 2023/2024. globalno tržište kakaa beležilo je pad proizvodnje. Međunarodna organizacija za kakao procenila je da je proizvodnja opala za oko 10% u poređenju sa prethodnom sezonom.

Stručnjaci krive kombinaciju faktora: loše vremenske uslove, obilne padavine praćene dužim sušnim periodima, klimatske promene, ali i bolesti koje pogađaju useve u zapadnoj Africi.

Procene tržišnih analitičara pokazuju da je deficit u snabdevanju kakaom, razlika između potražnje i onoga što tržište može da ponudi, dostigao 478.000 tona tokom sezone 2023/2024, što je najveći deficit u poslednjih 60 godina.

Rastuće cene kakaa dovele su do nezapamćene inflacije cena čokolade, što je dodatno opteretilo proizvođače čokolade kako u Evropskoj uniji, tako i širom sveta.