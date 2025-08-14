Slušaj vest

Iz Nemačke nam ovih dana stižu dve potrošačke teme koje izazivaju pažnju javnosti. Čuvena Milka čokolada dobila je "nagradu" za najveću prevaru potrošača. Ambalaža ista ali unutra manje proizvoda - sa 100 grama, spali su na 90, a cena porasla.

Druga tema - kafa! Njena cena u Nemačkoj u jednom mesecu skočila je za više od 12% što je višestruko više od stope inflacije, te se s razlogom postavlja pitanje hoće li kafa postati luksuz? O tome šta se krije iza ovih priča i kako na njih reaguju Nemci govorili su gosti Kurir televizije: Goran Gajić, novinar, Marko Dragić, pravni savetnik Nacionalne organizacije potrošača u Srbiji i Ivan Arnautović, ekonomista.

Foto: Kurir Televizija

- Ovo je opomena za distrubutere da i ove male krađe mogu biti razotrkivene i pitanje je kako će sada Milka d ase izbori sa negativnim imidžom. Kada je kafa u pitanju, ona je u Nemačkoj čak za 20% skuplja u julu mesecu u odnosu na prošlu godinu. Federalni zavod za statistiku je objavio stopu inflacije u Nemačkoj za jul 2025. godina i ona je negde oko 2 % - objasnio je Gajić.

Dragić objašnjava da li je u Srbiji dozvoljeno da proizvođač smanji količinu proizvoda, a zadrži ili poveća cenu, bez jasne oznake na pakovanju:

- Uvek je diskutabilno govoriti šta je dozvoljeno. Vidimo da se u praksi svakodnevno dešavaju neke nove promene, neki novi izazovi. Tek nakon nekog određenog vremena mi vidimo da je zaista došlo do promene, da su proizvođači smanjili gramažu proizvoda, a da je podignuta cena. To je cena podignuta od strane trgovca, a proizvođači su na svojoj ambalaži smanjili gramažu. Sve ono što je transparentno i jasno definisano, sve je to dozvoljeno - kaže Dragić i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Znači, u ovim slučajevima prilikom kupovine potrošač ima mogućnost da se upozna sa karakteristikama proizvoda, sa specifikacijom, sa ambalažom, sa sastavom, sa svim što je bitno da u skladu sa zakonom sadrži taj proizvod, a da ispunjava sve te osnovne minimalne standarde u skladu sa našim pravilnicima i je dozvoljeno.

Cena kafe je i u Srbiji solidno poskupela i to se da primetiti pri svakom ulasku u prodavnice, Arnautović ističe koliko rast cena u zemljama Evropske unije, utiče na cene kod nas:

Foto: Kurir Televizija

- Jedan od bitnih faktora inflacije kod nas je prelivanje inflacije iz okruženja. Mi smo naslonjeni na evropsku ekonomiju. Sve ono što se dešava u Nemačkoj, i u okruženju, to se preliva i kod nas. Niko neće prebrojati da li tablerona ima sad deset onih ili osam, tako da je to više jedan etički problem. Etički problem u marketingu, kad se na uštrb potrošača nešto poturi. Kafa spada posle nafte kao najprodavanija roba, znači neka potrošnja godišnja je 200 milijardi dolara, prosto je neverovatno.

