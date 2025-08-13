Slušaj vest

Prema podacima Brazilskog instituta za geografiju i statistiku (IBGE), ovo je prvi put u godinu i po dana da je cena kafe niža.

Razlog za pad maloprodajnih cena u ovoj južnoameričkoj zemlji leži u sniženju otkupnih cena koje su isplaćene poljoprivrednicima, nakon završetka žetve ovogodišnjeg roda. Do sada je kafa bila jedan od glavnih faktora inflacije u Brazilu, koje je drugo najveće tržište kafe na svetu.

Takođe, na pad cena uticala je i nestabilnost na međunarodnom tržištu, a posebno odluka bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa da uvede carine od 50 odsto na brazilsku robu. Iako su neki proizvodi, poput soka od pomorandže, bili izuzeti, to se nije odnosilo na kafu, jaja i govedinu.

Prošle nedelje, fjučersi kafe u Njujorku porasli su za osam odsto, jer su investitori izrazili zabrinutost da bi carine mogle da ometaju trgovinu između najvećeg svetskog potrošača kafe (SAD) i najvećeg svetskog proizvođača i izvoznika (Brazil).

BiznisKurir/Kamatica

