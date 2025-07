Planirano uvođenje američkih carina na robu iz Brazila može dovesti do povećanja cena kafe u svetu, usled rekordno visokih cena u celom svetu, ocenjuju stručnjaci.

Kako navodi Njujork Tajms, carine će dodatno opteretiti industriju kafe, u trenutku kada su suše pogodile Brazil i Vijetnam, dva najveća izvoznika kafe u Sjedinjene Američke Države, što je dovelo do manjih prinosa i rasta cena. Prosečna cena oko pola kilograma pržene kafe u Sjedinjenim Američkim Državama povećana je na 7,93 američkih dolara sa 5.99 dolara, koliko je koštala prošle godine.

Gotovo svi američki potrošači kafe konzumiraju kafu poreklom iz Južne Amerike, Afrike i Azije, pri čemu su SAD uvezle 1,6 miliona metričkih tona kafe. Analitičar industrije kafe Giljerme Moja ocenjuje da, trgovina kafom između SAD i Brazila može dovesti do situacije u kojoj su obe strane na gubitku.

''U slučaju da nove carine od 50 odsto stupe na snagu, videćemo preoblikovanje tokova kafe u celom svetu. I to posebno iz Brazila ka drugim regionima'', rekao je Moja. U slučaju da se cena kafe pri kupovini na veliko poveća za deset odsto, to može dovesti do povećanja cena šoljice kafe od oko 25 centi, prema rečima ekonomiste Instituta Stenford Rajana Kamingsa.