Dok se Srbija već više od 50 dana suočava sa potpunim prekidom isporuke nafte, poruka podrške stiže iz susedne Mađarske. Nakon sastanka sa predsednikom Vučićem u Subotici, mađarski premijer Viktor Orban poručio je da će Srbija imati nafte sve dok je bude imala i Mađarska, naglašavajući da je rafinerija u Pančevu isključivo u rukama Srbije, ali i da je njegova zemlja spremna da pomogne.

Sa druge strane, analitičari ocenjuju da je reč o važnom i ohrabrujućem signalu u trenutku kada se čeka odluka američkih institucija o davanju licence Naftnoj industriji Srbije za nastavak rada. Ujedno, predsednik Aleksandar Vučić ističe da razloga za brigu nema, iako odluka Stejt departmenta još nije stigla,a pančevačka rafinerija ovog vikenda izlazi iz tihog hoda i mogla bi biti prinuđena na potpuni zastoj.

O ovoj temi govorili su gosti Kurir televizije: Veroljub Arsić, predsednik skupštinskog Odbora za finansije i Stefan Srbljanović, politički analitičar i bivši državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike. Stručnjaci su, između ostalog istakli i da Orban sigurno nije otišao kod Putina, a da Amerikanci nisu upućeni u to, kao i da je sada jedino bitno da se nastavi sa normalnom isporukom nafte.

Saradnja Trampa i Orbana

- Uvek je pitanje kako bi američka strana reagovala. Ali, ajmo da uzmemo jednu činjenicu a to je da je Donald Tramp lično izuzeo Mađarsku od sankcija za rusku naftu u narednih godinu dana. Iako ih je Evropska unija uvela na rusku stranu. To pokazuje kakvu saradnju imaju Tramp i Orban. On je jedan od evrospkih lidera sa kojim Tramp ima najveću saradnju - kaže Srbljanović i dodaje:

- Ovo je jako dobra vest za nas što se tiče stava Mađarska, koji je donekle i očekivan zbog celokupne saradnje koju imamo sa njima zadnjih godina. To je država koja je u ovom trenutku najbliža nama u nekim zajedničkim interesima. Da li bi MOL mogao da kupi NIS? Naravno. To bi svakako ojačalo naše veze još više. Ali, to nije pitanje za nas, to je isključivo stav ruske strane i američke administracije. Ni jedan litar sirove nafte nije došao Janafom, to se ovde nije osetilo, realno: ni u građanstvu, privredi ni u državi - kaže Srbljanović.

Srbljanović ističe i da je svakako veliki problem ukoliko rafinerija prestane sa radom, ali što se tiče tržišta, srpska skladišta su puna za narednih nekoliko meseci i ne postoji bojazan da ćemo ostati bez nafte na pumpama.

MOL kao regionalni igrač

MOL Grupa vredi oko 7,5 milijardi dolara, treća je najvrednija u Centralnoj i Istočnoj Evropi, a sada se pominje kao potencijalni kupac i bugarskog Lukoila. Prema rečima Veroljuba Arsića Rusi imaju svoje kalkulacije i da mi i dalje ne znamo tačno šta se tu dešava.

- Po svim podacima ona jeste regionalni igrač. Rusi su dobrim delom preko NIS-a učestvovali na regionalnom tržištu, rafinerija u Pančevu je jedna od većih u ovom delu Evrope. Ona je po nekoj zamisli trebala da služi jugoslovnskim zemljama. Videćemo kome bi Rusi prodali svoj većinski paket - kaže Arsić i dodaje:

- Oni imaju svoje kalkulacije koje moramo da prihvatimo i mi ne treba da otimamo imovinu, već da se vodimo našim interesima. Mi i dalje ne znamo šta se tu dešava, ali je najvažnije da imamo zaista ozbiljne rezerve nafte za skoro 3 meseca. Ovaj sastanak sa Orbanom je održan da bi se smanjile admiistrativne prepreke kako bi se što lakše uvozili derivati iz Mađarske. Čak i u najgorem scenariju nećemo ostati bez derivata - kaže Arsić.

Sastanak sa Putinom

Mađarski premijer Viktor Orban sastaće se sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u trenutku kada Moskva razmatra prodaju rafinerija koje su pod sankcijama i koje su izazvale strahovanja od nestašica goriva širom istočne Evrope:

- To je lepa vest i najviše bih voleo da je država Srbija mogla da kupi NIS i da bude u našem vlasništvu. U ovom momentu je najbitnije da nastavimo sa normalnom isporukom ove nafte. Dobra vest je što će MOL možda otkupiti NIS. Čim je Orban otišao u Moskvu i čim je jedna od tema razgovora sa Putinom stanje NIS-a, mislim da bi to moglo da bude pozitivan i dobar signal na kraju. Ne verujem da bi otišao, a da nije pre toga imao neke kontakte sa američkom administracijom da MOL prihvati kao takvog kupca - kaže Arsić.

Mađarska zainteresovana

Orban je u četvrtak izjavio da bi Mađarska bila „srećna“ da preuzme vlasništvo u NIS-u, dodajući da je svaka odluka isključivo na Srbiji. Ranije je ministar u vladi, Gergelj Guljaš, rekao da mađarska energetska kompanija MOL već razgovara sa Srbijom o tome kako da pomogne u uklanjanju Gasproma iz vlasničke strukture i ponovnom uspostavljanju snabdevanja gorivom.

- Ti razgovori upravo traju. U interesu NIS-a je da rusko vlasništvo prestane, jer je ono razlog ekonomskih poteškoća zbog sankcija. Veća uloga MOL-a mogla bi biti dobra prilika - dodao je.

Orban, koji se smatra najproruski orijentisanim liderom u Evropskoj uniji, pokušava da iskoristi svoje veze sa Putinom kako bi potencijalno preuzeo rusku energetsku imovinu pod sankcijama u istočnoj Evropi. Među njima su rafinerije Lukoila u Bugarskoj i Rumuniji, kao i postrojenje NIS-a u Srbiji.

