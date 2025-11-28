Slušaj vest

Ukupna dugovanja pravnih lica i preduzetnika mere se u milijardama dinara. Na vrhu liste su kompanije koje su i dalje aktivne, ali i firme u stečaju i prinudnoj likvidaciji, dok pojedini preduzetnici imaju dugove veće od 600 miliona dinara.

Ovako izgleda lista deset najvećih dužnika u kategorijama aktivnih preduzeća, preduzeća u stečaju, odnosno preduzetnika.

Pravna lica (aktivna)

Mera Invest Beograd (Beograd, Savski venac) – 1.127.675.497 RSD

Metal Connect doo Novi Sad (Novi Sad) – 308.386.522 RSD

Lumaco doo Beograd (Stari grad) – 277.365.115 RSD

GD Otpadni Metali doo (Beograd, Zemun) – 273.680.705 RSD

DFK doo Mladenovac (Mladenovac) – 262.837.867 RSD

Frenky Motors doo (Beograd, Čukarica) – 262.650.801 RSD

Klanica i prerada mesa Budućnost doo (Kragujevac) – 254.465.366 RSD

Familia Marketi 1992 doo Beograd (Zemun) – 252.886.348 RSD

OMK doo Beograd (Čukarica) – 237.718.379 RSD

Promonta doo Beograd (Novi Beograd) – 231.950.040 RSD

Pravna lica u stečaju

Beogradska banka AD (Beograd, Stari grad) – 19.289.272.198 RSD

IMK 14. Oktobar AD (Kruševac) – 6.018.298.760 RSD

Best Quality Management System doo (Beograd, Čukarica) – 5.410.037.380 RSD

Fabrika Reznog Alata AD (Čačak) – 4.100.636.493 RSD

TRX-Systems doo (Novi Sad) – 3.436.413.999 RSD

21. Maj – Fabrika Automotora Beograd (Rakovica) – 2.956.598.115 RSD

Prva Petolektro doo (Trstenik) – 2.870.547.000 RSD

TTS Logistics doo (Beograd, Čukarica) – 2.376.583.612 RSD

IMT Fabrika Motokultivatora (Kruševac) – 1.593.794.183 RSD

Bona Futura doo (Beograd, Voždovac) – 1.428.275.863 RSD

Preduzetnici

Duško Kukić PR KDS Soft (Beograd, Čukarica) – 622.188.111 RSD

Srđan Jovanović PR Ekoterm 2001 Plus (Kragujevac) – 257.204.456 RSD

Kristofer Kolompar PR sakupljanje otpada (Horgoš) – 187.925.036 RSD

Alen Amanović PR Krovni radovi 2MK-Mont (Beograd, Zemun) – 165.771.416 RSD

Milan Milosavljević PR Lupus Civitatem (Ćuprija) – 115.813.983 RSD

Asmir Skenderović PR građevinski radovi (Jagodina) – 105.497.158 RSD

Duško Jovanović PR Velja i sinovi Ritski (Novi Sad) – 102.905.897 RSD

Ivan Oršić PR Medo-Mašine (Apatin) – 98.463.837 RSD

Slobodan Grujić PR auto-prevoznik (Nova Pazova) – 91.959.827 RSD

Dragan Bakić PR Kraguj Metal Plus (Mladenovac) – 89.027.314 RSD

Biznis Kurir

