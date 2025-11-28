Poreska uprava objavila spiskove: Ko su najveći dužnici u Srbiji? Kompanije i preduzetnici duguju milijarde
Ukupna dugovanja pravnih lica i preduzetnika mere se u milijardama dinara. Na vrhu liste su kompanije koje su i dalje aktivne, ali i firme u stečaju i prinudnoj likvidaciji, dok pojedini preduzetnici imaju dugove veće od 600 miliona dinara.
Ovako izgleda lista deset najvećih dužnika u kategorijama aktivnih preduzeća, preduzeća u stečaju, odnosno preduzetnika.
Pravna lica (aktivna)
Mera Invest Beograd (Beograd, Savski venac) – 1.127.675.497 RSD
Metal Connect doo Novi Sad (Novi Sad) – 308.386.522 RSD
Lumaco doo Beograd (Stari grad) – 277.365.115 RSD
GD Otpadni Metali doo (Beograd, Zemun) – 273.680.705 RSD
DFK doo Mladenovac (Mladenovac) – 262.837.867 RSD
Frenky Motors doo (Beograd, Čukarica) – 262.650.801 RSD
Klanica i prerada mesa Budućnost doo (Kragujevac) – 254.465.366 RSD
Familia Marketi 1992 doo Beograd (Zemun) – 252.886.348 RSD
OMK doo Beograd (Čukarica) – 237.718.379 RSD
Promonta doo Beograd (Novi Beograd) – 231.950.040 RSD
Pravna lica u stečaju
Beogradska banka AD (Beograd, Stari grad) – 19.289.272.198 RSD
IMK 14. Oktobar AD (Kruševac) – 6.018.298.760 RSD
Best Quality Management System doo (Beograd, Čukarica) – 5.410.037.380 RSD
Fabrika Reznog Alata AD (Čačak) – 4.100.636.493 RSD
TRX-Systems doo (Novi Sad) – 3.436.413.999 RSD
21. Maj – Fabrika Automotora Beograd (Rakovica) – 2.956.598.115 RSD
Prva Petolektro doo (Trstenik) – 2.870.547.000 RSD
TTS Logistics doo (Beograd, Čukarica) – 2.376.583.612 RSD
IMT Fabrika Motokultivatora (Kruševac) – 1.593.794.183 RSD
Bona Futura doo (Beograd, Voždovac) – 1.428.275.863 RSD
Preduzetnici
Duško Kukić PR KDS Soft (Beograd, Čukarica) – 622.188.111 RSD
Srđan Jovanović PR Ekoterm 2001 Plus (Kragujevac) – 257.204.456 RSD
Kristofer Kolompar PR sakupljanje otpada (Horgoš) – 187.925.036 RSD
Alen Amanović PR Krovni radovi 2MK-Mont (Beograd, Zemun) – 165.771.416 RSD
Milan Milosavljević PR Lupus Civitatem (Ćuprija) – 115.813.983 RSD
Asmir Skenderović PR građevinski radovi (Jagodina) – 105.497.158 RSD
Duško Jovanović PR Velja i sinovi Ritski (Novi Sad) – 102.905.897 RSD
Ivan Oršić PR Medo-Mašine (Apatin) – 98.463.837 RSD
Slobodan Grujić PR auto-prevoznik (Nova Pazova) – 91.959.827 RSD
Dragan Bakić PR Kraguj Metal Plus (Mladenovac) – 89.027.314 RSD
Biznis Kurir