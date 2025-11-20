Slušaj vest

Poreska uprava Republike Srbije, na osnovu podataka koje je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, donela je rešenje o utvrđivanju obaveze za porez na registrovano oružje za 2025. godinu.

Usklađeni iznosi poreza za 2025. godinu su sledeći:

1. automatska puška - 19.460 dinara 2. poluautomatska puška - 7.800 dinara 3. oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje - 5.270 dinara 4. oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje i nošenje (uključujući oružni list za pravna lica i preduzetnike) - 26.000 dinara

Rešenja se dostavljaju poreskim obveznicima putem pošte ili elektronskim putem, u skladu sa članom 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Prema zakonu, poreski akt se smatra dostavljenim nakon isteka 15 dana od predaje pošti, odnosno. kada je reč o elektronskoj dostavi preko portala Poreske uprave, onog dana kada je postavljen na portal.

Poreskim obveznicima koji su pravna lica i preduzetnici, rešenja za porez na registrovano oružje za 2025. godinu postavljena su u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi 18. 11. 2025. godine. Istog dana, fizičkim licima koja imaju nalog na portalu eUprave, rešenja su takođe dostavljena u njihovo elektronsko sanduče.

Fizička lica koja nemaju aktivirano elektronsko sanduče na eUpravi primiće rešenja putem pošte. Datum predaje rešenja pošti je 28. 11. 2025. godine i isti je za sve poreske obveznike na teritoriji Republike Srbije. Ovaj datum je naveden i na samom rešenju.