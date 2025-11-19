INFOSTAN BRIŠE DUGOVE! Počela akcija reprograma duga za komunalije: Ovo su uslovi!
Stižu dobre vesti za Beogradjane. Naime, Grad Beograd i "Infostan" pokrenuli su akciju reprograma duga za korisnike komunalnih usluga. Koji dugovi se brišu i pod kojim uslovima, za Kurir televiziju objasnila je direktorka sektora naplate, Marina Marković.
- Od 1. oktobra 2025. godine Grad Beograd i JKP "Infostan tehnologije" sprovode akciju reprograma duga za korisnike komunalnih usluga. Kategorija korisnika, koji mogu zaključiti reprogram duga su fizička lica koja su evidentirana kao korisnici u sistemu objedinjene naplate i po prvi put, fizička lica preduzetnici koji su brisani iz registra za privredne subjekte, a evidentirani su kao korisnici komunalnih usluga - kaže Marković.
Ona dodaje da je ovo trajna aktivnost JKP "Infostan tehnologije", pa je objasnila i da se "brišu" dugovanja vezana za kamatu:
- Otpisuju se sve kamate na komunalne usluge, isplata je kroz jednu ratu, bez grejs perioda. Kamata se određuje na dan zaključenja samog ugovora, a obaveze koje nisu izmirene obuhvatamo reprogramom duga i to je uvek poslednji račun koji je ušao u proces prinudne naplate, odnosno gde je formirana tužba - dodaje Marković.
Kako do svih uslova brisanja dugova
Građani koji žele da zaključe ugovor o reprogramu mogu to učiniti u bilo kojoj od 11 ekspozitura JKP „Infostan tehnologije“, kao i u zgradi Direkcije preduzeća, gde će moći da dobiju sve potrebne informacije o uslovima i proceduri.
