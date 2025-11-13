Slušaj vest

Odluku o sprovođenju programa, brisanja duga, donelo je Gradsko veće, a ona se odnosi na sva fizička lica koja su korisnici objedinjene naplate i nalaze se u sistemu JKP „Infostan tehnologije“.

Cilj ove akcije je da se građanima omogući lakše izmirenje zaostalih obaveza, uz mogućnost jednokratnog plaćanja bez grejs perioda i potpunim otpisom kamate obračunate na dan potpisivanja ugovora.

Kako navode iz „Infostana„, reprogram obuhvata sve dospele, a neizmirene obaveze korisnika, uključujući i one mesece za koje su već pokrenuti postupci prinudne naplate.

Građani koji žele da zaključe ugovor o reprogramu mogu to učiniti u bilo kojoj od jedanaest ekspozitura JKP „Infostan tehnologije“, kao i u zgradi Direkcije preduzeća, gde će moći da dobiju sve potrebne informacije o uslovima i proceduri.

Ovim programom Grad Beograd i „Infostan“ žele da olakšaju građanima izmirenje dugovanja i smanje broj prinudnih naplata.