Toni Smareli (74) i njegova supruga Fransin, koja je godinu dana starija, penzionisani učitelji iz Njujorka, odlučili su da svoje zlatne godine provedu na potpuno drugačiji način. Umesto života u Sjedinjenim Američkim Državama, par je odlučio da se preseli u Italiju, gde su pronašli novi dom i u potpunosti promenili način života, prenosi CNN.

Povratak korenima

Nakon proslave 50. godišnjice braka u Veneciji u junu 2023. godine, njihova odluka da ostanu u Italiji bila je jasna. Tokom šetnje Trgom Svetog Marka, italijanski kvartet svirao je poznatu pesmu „Malafemmina“, koja je Tonija podsetila na detinjstvo, jer je njegov otac istu melodiju svirao njegovoj majci svake večeri. Taj emotivni trenutak bio je prekretnica. Supružnici su osetili snažnu želju da se povežu sa svojim italijanskim korenima i odlučili da započnu novi život na Mediteranu.

U novembru 2023. godine par je kupio kuću u malom italijanskom gradu Skalea, a cena od 150.000 evra bila im je prava povoljnost, jer kažu da takvu nekretninu u SAD-u ne bi mogli ni da zamisle. Iako je kuća bila useljiva, Smarelijevi su odlučili da ulože dodatna sredstva u renoviranje – obnovili su unutrašnjost, modernizovali vodovod i struju, renovirali dve kupatila i kuhinju, kao i zamenili prozore i vrata.

Troškovi života u Italiji i „preko bare“

"Ne bismo mogli da priuštimo ovakav dom u SAD-u. Da smo želeli kuću na obali Kalifornije, morali bismo da izdvojimo između milion i dva miliona dolara“, objašnjava Toni. Međutim, najveće iznenađenje za Smarelijeve bila je razlika u troškovima života između Italije i Sjedinjenih Država. Dok su u Njujorku mesečno trošili između 4.500 i 4.800 evra, u Italiji sada mogu da žive sa svega oko 1.000 evra mesečno.

Toni i Fransin Smareli Foto: Facebook

Njihova nova svakodnevica podrazumeva uživanje u obrocima u lokalnim restoranima, gde za dva do tri jela sa bocom vina troše znatno manje nego u SAD-u, a ukupni mesečni troškovi su im drastično smanjeni. Na primer, mesečni račun za internet iznosi 40 evra, računi za dva mobilna telefona 20 evra, struju i vodu u Italiji plaćaju 200 evra, dok ih gas košta 75 evra.

Za poređenje, u Njujorku su samo za ratu kredita plaćali 1.400 evra mesečno, članstvo u golf klubu koštalo ih je oko 1.000 evra, dok su za televiziju i internet izdvajali gotovo 400 evra. „Naši prijatelji su rekli da je potrebno mnogo hrabrosti preseliti se sa 74 godine, ali za nas je ovo bila samo promena životnog stila – i to najbolja moguća“, zaključuje Toni za CNN.