Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala je danas u Ministarstvu privrede konstruktivan sastanak sa rukovodstvom kompanije ,,Serbia Zijin Mining”.
Važan sastanak s kineskom kompanijom: Ministarka Mesarović o novim investicijama sa "Serbia Zijin Mining"
-Vođeni politikom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, uz Srpsku naprednu stranku na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da jačamo privredu, privlačimo investicije i gradimo stabilnu budućnost za naše građane - napisala je ministarka na Instagramu.
