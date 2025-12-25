Slušaj vest

Grad Loznica realizovaće uz podršku države novi infrastrukturni projekat, izgradnju obilaznice oko Industrijske zone (IZ) "Šepak", saopšteno je danas iz gradske uprave. Ugovor o finansiranju projekta ''Izgradnja obilaznice oko industrijske zone Šepak – faza 1", zaključen je sa Ministarstvom privrede i danas su ga potpisale Adrijana Mesarović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede, i Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice.

Ukupna vrednost ugovora je 91,2 miliona dinara, dok je učešće Grada Loznice 5,5 miliona, a ovim je, kako je ocenjeno iz lokalne samouprave, napravljen ''važan korak ka daljem razvoju saobraćajne infrastrukture i unapređenju kvaliteta života građana Loznice''.

Faza 1 projekta obuhvata izgradnju prioritetnog dela obilaznice oko IZ ''Šepak'', kojom se obezbeđuje adekvatno, funkcionalno i bezbedno saobraćajno povezivanje zone sa postojećom saobraćajnom mrežom i širim regionalnim koridorima, uključujući i vezu sa brzim putem Šabac–Loznica.

Foto: Gradska Uprava Loznica

Zahvaljujući ogromnoj podršci države i predsednika Aleksandra Vučića realizacijom ovog projekta omogućava se izmeštanje teretnog saobraćaja van naseljenih delova grada, čime se direktno smanjuje opterećenje postojeće putne mreže, unapređuje bezbednost saobraćaja i poboljšava kvalitet života stanovništva u zonama kroz koje se trenutno odvija intenzivan transport, navode iz gradske uprave.

Inače, nakon javnog poziva Ministarstva privrede za prijavu projekata za program podrške razvoju poslovne infrastrukture Loznica je konkurisalo za mere infrastrukturnog opremanja zona poslovanja i povezivanja zona poslovanja sa okruženjem, a sada je potpisan i ugovor za realizaciju ovog važnog projekta.