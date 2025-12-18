Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović učestvovala je u Pekingu na 12. zasedanju Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju Republike Srbije i Narodne Republike Kine, gde su potvrđene izuzetno jake i stabilne odnose naše dve zemalje.

- U duhu čeličnog prijateljstva Srbije i Kine, kao i vizije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga, razgovarali smo o daljem jačanju saradnje u oblasti investicija, automotiv industrije, izgradnje industrijskih zona i savremenih tehnologija. Poseban fokus bio je na novim projektima koji donose otvaranje novih radnih mesta, rast izvoza i održivi razvoj srpske privrede - napisla je ministarka.

 Ona je naglasila:

- Vođeni odgovornom politikom predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke, na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da gradimo stabilni i predvidivi poslovni ambijent. Uvereni smo da će naše strateško partnerstvo i u narednom periodu donositi konkretne i merljive rezultate kako za građane, tako za privredu Srbije- napisala je ministarka na svom Instagram nalogu.

Biznis Kurir/ Dnevnik

