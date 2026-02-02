Slušaj vest

- Za mene je ovo jedan od najlepših dana u poslednjih par godina, a neverovatno je ovo što sam video, mi možemo da budemo prva zemlja u Evropi koja može da pravi ove robote - poručio je predsednik u obraćanju posle prezentacije.

Kineski predstavnici su rekli da imaju i robote u vidu malih i velikih pasa u zavisnosti od potreba i njihovih funkcija, a neki teže i po 100 kilograma. Na prezentaciji je prikazan i robot panda. Predsedniku Vučiću je potom predstavljen i robot humanoid, visok 170 cm.

- Dobro jutro, gospodine predsedniče, ja sam Luka - pozdravio je robot Vučića.

Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Predstavnici kineske kompanije rekli su da oni mogu da služe najpre za doček gostiju i razna predstavljanja jer mogu da predstave ogromnu količinu informacija.

- Čvrst stisak ima - rekao je Vučić posle rukovanja s robotom Lukom, nakon čega je grupa robota obučena u srpske jeleke izvela kineski tradicionalni ples a potom i nešto komplikovaniji grupni u ritmu pop muzike gde su svi bili potpuno usklađeni.

Rečeno je i da mogu da govore bilo koji jezik, po potrebi, uključujući i srpski.

Kineski proizvođači kažu da su samo prošle godine proizveli 5.000 robota od kojih je svaki posebna stanica koja može da služi u industriji i obavlja zahtevne poslove umesto ljudi. Ukupno su ih dosad proizveli 13.000 jer su, kako je rečeno, start-ap kompanija.

Prezentacija je održana u 10 časova, u Kineskom kulturnom centru u Novom Beogradu.