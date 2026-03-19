Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je večeras da se nada da će sutra biti doneta odluka o produženju operativne licence za nastavak rada Naftne industrije Srbije (NIS), ali da za sada nema indikacija u tom pravcu.

"Za nas je važno produženje licnece NIS-u i nadam se ćemo imati vest oko toga veoma brzo, tokom sutrašnjeg dana, kako bismo mogli dalje da planiramo naše aktivnosti i da se osećamo bezbednije. Za sad nemamo indikacije u tom pravcu, ali ćemo pratiti dešavanja u naredna 24 sata", rekla je Đedović Handanović nakon sastanka sa ministrom životne sredine i energetike Grčke Stavrosom Papastavruom u Vladi Srbije.