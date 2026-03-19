Ministarka Đedović Handanović: Nadam se da će sutra biti doneta odluka o produženju operativne licence za nastavak rada NIS
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je večeras da se nada da će sutra biti doneta odluka o produženju operativne licence za nastavak rada Naftne industrije Srbije (NIS), ali da za sada nema indikacija u tom pravcu.
"Za nas je važno produženje licnece NIS-u i nadam se ćemo imati vest oko toga veoma brzo, tokom sutrašnjeg dana, kako bismo mogli dalje da planiramo naše aktivnosti i da se osećamo bezbednije. Za sad nemamo indikacije u tom pravcu, ali ćemo pratiti dešavanja u naredna 24 sata", rekla je Đedović Handanović nakon sastanka sa ministrom životne sredine i energetike Grčke Stavrosom Papastavruom u Vladi Srbije.
Operativna licenca za rad Naftne industrije Srbije, koju izdaje Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD, ističe sutra, 20. marta.
Istovremeno, kompanija ima rok do 24. marta za pregovore o promeni vlasničke strukture, odnosno izlasku većinskog ruskog vlasništva iz NIS-a.