Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da je u Strategiji razvoja energetike do 2040. godine vodonik prepoznat kao energent koji će imati važnu ulogu u dugoročnoj energetskoj budućnosti zemlje i da će u narednom periodu težište biti na razvoju regulatornog okvira koji će omogućiti razvoj tržišta vodonika.

Otvarajući međunarodnu konferenciju o vodoniku „Zeleni vodonik – putokaz energetske tranzicije“, ministarka Đedović Handanović je rekla da Srbija želi da bude deo evropske vodonične tranzicije – kroz razvoj regulative, pilot projekata i jačanje domaćih kapaciteta u ovoj oblasti.

Prema njenim rečima, razvoj vodonika zahteva ne samo tehnološki napredak već i jačanje regulatornog okvira, razvoj standarda, izgradnju znanja i međunarodnu saradnju i zato nam je posebno važno partnerstvo sa Evropskom unijom, međunarodnim finansijskim institucijama, akademskom zajednicom i industrijom. Posebno vidimo potencijal njegove primene u industriji i transportu, poručila je Đedović Handanović.

Kako je navela, radi se i na razvoju pilot projekata koji treba da omoguće sticanje praktičnog iskustva i razvoj domaćih kapaciteta. U tom smislu, posebno su važni projekat koji se realizuje sa nemačkom razvojnom bankom KfW, kao i projekat demonstracionog postrojenja za proizvodnju i skladištenje vodonika u Institutu Vinča, koji se sprovodi uz podršku EU.

Ovaj projekat ima za cilj razvoj domaćih kapaciteta i znanja u oblasti integracije vodonika u elektroenergetski sistem, posebno u kontekstu balansiranja proizvodnje iz varijabilnih obnovljivih izvora energije, rekla je Đedović Handanović i dodala da se u skladu sa Strategijom razvoja energetike u narednom periodu očekuje razvoj demonstracionih projekata proizvodnje i korišćenja vodonika, a da je sa daljim rastom proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i padom cene elektrolizera moguće očekivati i početak komercijalne proizvodnje zelenog vodonika.

Uverena sam da ćemo kroz saradnju države, privrede i nauke stvoriti uslove da vodonik u budućnosti postane važan deo našeg energetskog sistema, rekla je Đedović Handanović.

Ona je istakla i da energetski sektor u Evropi prolazi kroz duboku transformaciju i da se vodonik sve više prepoznaje kao važan element budućeg energetskog sistema, posebno u teškoj industriji i transportu, ali i kao sredstvo za integraciju rastućeg udela obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem. Prema njenim rečima, Srbija želi da ide u korak sa tim promenama, a važan korak smo napravili izmenama Zakona o energetici u decembru 2024. godine, kada je prvi put predviđena izrada programa razvoja vodonika i otvoren prostor da se vodonik sistemski uključi u razvoj našeg energetskog sektora.

Uz podršku EU radimo na razvoju sveobuhvatnog regulatornog okvira za vodonik, a cilj ovog procesa je da se uspostavi moderan regulatorni okvir koji će obuhvatiti proizvodnju, transport, skladištenje i korišćenje vodonika, ali i da se obezbedi usklađenost sa evropskim propisima i standardima, rekla je ministarka.