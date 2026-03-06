Slušaj vest

Povodom navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima da je na području Avale i Kosmaja planirano otvaranje rudnika metala, Ministarstvo rudarstva i energetike ukazuje da su takve tvrdnje netačne i predstavljaju pogrešno tumačenje informacija koje su dostavljene u postupku izrade prostornog plana.

Podsećamo da je Ministarstvo rudarstva i energetike prethodno jasno saopštilo da nije planirano otvaranje rudnika na području Avale i Kosmaja, te da se u pojedinim medijskim napisima neosnovano izvode zaključci koji ne proizilaze iz relevantnih dokumenata.

Posebno naglašavamo da na predmetnom području nije izdata bilo kakva dozvola za geološka istraživanja metalnih mineralnih sirovina. U okviru dostavljanja informacija nadležnim institucijama za potrebe izrade Prostornog plana područja posebne namene Avala–Kosmaj, između ostalog je dostavljena i informacija koja se odnosi na podnete zahteve za geološka istraživanja.

Međutim, sama činjenica da je zahtev podnet ne znači da je odobren, niti da će biti odobren. U tom smislu nisu mogući bilo kakvi radovi na geološkim istraživanjima.

Ministarstvo rudarstva i energetike poziva medije i javnost da prilikom izveštavanja koriste proverene i tačne informacije i izbegavaju iznošenje neosnovanih tvrdnji koje mogu dovesti javnost u zabludu.