Postavljanjem hotela za divlje oprašivače i edukativnom radionicom u poljoprivrednoj školi u Futogu počela je druga faza Nestlé inicijative Zajedno pčelama na dar. U narednim danima postavljanje hotela biće nastavljeno i u poljoprivrednim školama u Vršcu, Požegi, Kraljevu i Vranju.

Specijalno dizajniran „hotel za oprašivače“ je drvena konstrukcija koja pruža sigurno stanište solitarnim pčelama. Za razliku od medonosnih pčela, jedinke ovih vrsta ne žive u košnicama, potpuno su miroljubive i imaju važnu ulogu u oprašivanju voća.

Foto: Represent Communications

- Možda ne razmišljamo o tome dok kupujemo namirnice, ali većina hrane koju jedemo direktno zavisi od oprašivača. Bez pčela naši tanjiri bili bi prazni, jer ne bismo imali jabuke, jagode, pa čak ni kafu. U Srbiji živi više od 700 vrsta pčela i većina su upravo ove miroljubive pčele samice koje žive u šupljinama u prirodi. Hoteli koje postavljamo u školama pružaju im zaklon i sigurno mesto za gnežđenje, a takođe su i posebno dizajnirani za edukaciju budućih poljoprivrednika jer imaju providne bočne stranice, što učenicima omogućava da uživo prate sve aktivnosti oprašivača - kaže Ivanka Stojnić, menadžerka za održivi razvoj za tržište južne i istočne Evrope u kompaniji Nestlé.

Foto: Represent Communications

Upravo divlji oprašivači su ključni za stabilnost poljoprivredne proizvodnje. Nakon predavanja o regenerativnoj poljoprivredi, koje su držali stručnjaci kompanije Nestlé, Udruženja za očuvanje prirode Inspira Vivo Grupe i gazdinstva Prijatelji mason pčela, učenici škole u Futogu nova znanja odmah su primenili u praksi. Kroz praktičan rad sa stručnjacima, đaci su naučili kako se vrši biološki monitoring divljih oprašivača koji su prisutni na njihovim školskim imanjima.

Foto: Represent Communications

U prethodnoj, jesenjoj fazi, u poljoprivrednim školama u Požegi, Kraljevu, Vranju, Futogu i Vršcu održano je pet edukativnih radionica i posađeno ukupno 200 sadnica medonosnog drveća na školskim parcelama, a naredna faza kampanje biće sadnja polinatorskih traka, cvetnih pojaseva koji će služiti kao kontinuirani izvor hrane za oprašivače tokom cele sezone i prirodna zaštita useva na školskim dobrima.

Foto: Represent Communications

Inicijativa Zajedno pčelama na dar deo je nastojanja kompanije Nestlé da unapredi biodiverzitet, ojača veze između obrazovanja i održive poljoprivredne prakse i omogući mladima da prepoznaju ulogu regenerativne poljoprivrede u stabilnijoj i odgovornijoj proizvodnji hrane.