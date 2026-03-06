Slušaj vest

.U svetu u kome je publika izložena hiljadama poruka dnevno, raspon pažnje je kratak, a skepticizam raste. Poruke mogu biti glasne, atraktivne i tehnički optimizovane, ali bez jasnoće i autentičnosti, retko ostavljaju pravi trag. Upravo je to razlika – između komunikacije koja samo pokušava da proda i komunikacije koja gradi brend na duži rok – o čemu će Alex Cattoni govoriti na Danima komunikacija, koji će se održati u Rovinju od 7. do 10. maja.

Cattoni je ime koje se u međunarodnim krugovima copywritinga ističe kao sinonim za strateški i odgovoran pristup online komunikaciji. Ona se etablirala kao autoritet u oblasti copywritinga koja komunikaciju tretira kao strateški alat, a ne kao dekoraciju za kampanju. Kao osnivač platforme The Copy Posse, okupila je zajednicu od više od pola miliona marketinških stručnjaka, kreativaca i preduzetnika i izgradila obrazovni sistem koji preciznost poruke stavlja ispred prodajnog pritiska. U srži njenog rada je jasna teza: poruka mora imati stav, jasnoću i vrednost – samo tada može postići rezultate.

Foto: Promo

Karijeru je izgradila u kompaniji Mindvalley, gde je radila kao kreativni direktor na kampanjama koje su dovele do snažnog rasta prihoda, a zatim je dodatno učvrstila svoj profesionalni kredibilitet kroz sopstvene projekte i lansiranje brendova vrednih više miliona dolara. Razvila je Copy Posse u međunarodno priznatu platformu za edukaciju copywritera, dok su njen rad istakli Forbes i Foundr, a DigitalMarketer ju je 2022. godine proglasio DigitalMarketerom godine — što potvrđuje njen uticaj na globalnu marketinšku scenu. Na Danima komunikacija, Alex Cattoni će predstaviti The REPEL Method, sistem za izgradnju poruka koje privlače pravu publiku, dok jasno filtriraju one kojima brend nije namenjen. Počevši od primera snažnih naslova, naslova i slogana koji menjaju percepciju i podstiču odluku o kupovini, pokazaće šta komunikaciju čini zaista efikasnom. Kroz analizu stvarnih primera komunikacije velikih brendova, objasniće kako odabrati jače glagole, ukloniti suvišne reči, zauzeti jasan i smeo komunikacijski ugao i precizno artikulisati vrednost ponude, objašnjavajući šta čini obećanje ubedljivim, naslov atraktivnim, a poruku nezaboravnom. Na glavnoj sceni, Cattoni se pridružio Jürgenu Schmidhuberu, nekonvencionalnom profesoru i ocu moderne veštačke inteligencije, Julie Supan, elitnoj brend strategkinji koja je postavila temelje YouTubea, Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda, Marku Pollardu, jednom od najuticajnijih stratega u svetu danas, Chrisu Dou, kreativnom mentoru poznatom po redefinisanju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad, Steveu Kelleru, čoveku koji zvuk pretvara u strateško oružje za brendove i Neilu Patelu, stručnjaku za digitalni marketing i rast, dodatno potvrđujući poziciju Dana komunikacija kao mesta susreta ideja koje oblikuju industriju na duži rok. Dani komunikacija i ove godine donose globalne perspektive i konkretno znanje u Rovinj - na mesto susreta industrije koja traži više od inspiracije. Više informacija dostupno je na www.danikomunikacija.com.

Foto: Promo







*** O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the boxpristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com. *** O ORGANIZATORIMA: Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Pratite nas na službenim Facebook i LinkedIn stranicama, a više o HURA-i saznajte na www.hura.hr. Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia. Više informacija pronađite na www.iab-croatia.com te na Facebooku i LinkedInu. Kontakt za medije: katarina.osmak@hura.hr