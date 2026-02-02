Slušaj vest

Mesec dana otkako je ušao u upotrebu, evro je od danas postao jedina valuta u Bugarskoj. Dosadašnjom valutom, levom, više ne mogu da se vrše plaćanja.

Od danas, 1. februara, evro postaje jedina zvanična valuta u Bugarskoj, dok lev više neće biti prihvatljiv za plaćanja dobara, usluga i obaveza, saopštilo je Ministarstvo finansija Bugarske.

Prema zakonu o uvođenju evra u Bugarsku, cene robe i usluga će i dalje biti istaknute u obe valute do 8. avgusta 2026. godine, kako bi se osigurala transparentnost i sprečile spekulativne prakse.

Građani Bugarske koji i dalje poseduju leve mogu besplatno da ih zamene u bankama i u "Bugarskim poštama" do 30. juna 2026. godine, dok će Nacionalna banka Bugarske (BNB) obezbediti besplatnu i neograničenu zamenu leva u evre i nakon tog datuma.

Ministarstvo finansija podseća da trgovci više nisu u obavezi da primaju lev, a kusur u svakoj transakciji vraća se isključivo u evrima.

Bugarska je 1. januara 2026. godine zvanično uvela evro i postala 21. članica evrozone, tačno 19 godina nakon ulaska u Evropsku uniju.