Ova odluka doneta je zbog ulaska Bugarske u zonu evra od 1. januara sledeće godine.

Od 1. januara 2026. bugarski lev se zamenjuje evrom, a NBS će od tada prestati da objavljuje kurs dinara prema levu.

- Pristupanje evru će samo ojačati suverenitet Bugarske — učestvovaćemo u procesu donošenja odluka ECB - ranije je za Politiko  izjavio Atanas Pekanov, bugarski ekonomista i bivši zamenik premijera zemlje.

Decenijama je lev — lokalna valuta — bio vezan za evro, ali zemlja nije imala nikakvu reč o odlukama ECB o monetarnoj politici jer nije bila članica.  Kada se Bugarska pridruži jedinstvenoj valuti, od januara 2026. godine, glavni bankar Bugarske će formalno zauzeti mesto u Upravnom savetu ECB.

Međutim, pošto će biti tek 13. najveća članica unije, sa manje od procenta njenog bruto domaćeg proizvoda, njen uticaj na Savet će biti ograničen.

