Gasi se čuvena prodavnica nameštaja posle 65 godina: Zaposleni dobili otkaz, počela rasprodaja imovine
Posle 65 godina zatvara se prodavnica nameštaja SIZ u Vispu u kantonu Vale u Švajcarskoj. U toku je rasprodaja zaliha sa popustima do 70 odsto. Zaposleni ostaju bez posla i moraće da potraže novi posao.
Male prodavnice u Švajcarskoj sve teže opstaju. U gotovo svim sektorima vlasnici se bore sa velikim izazovima. Razlog za zatvaranje malih fabrika i radnji je jednostavan - veliki lanci su jeftiniji i nude širi asortiman, dok internet trgovina doživljava procvat. Male radnje u manjim mestima gotovo da nemaju šanse za opstanak.
Tako je krajem januara zauvek zatvorena i modna kuća Felber u Vilisauu, posle čak 117 godina poslovanja. Poslednji komadi garderobe, poput jakni i bluza, prodavani su uz popuste i do 70 odsto.
Krajem marta zatvara se još jedna poznata radnja - Tschachtli Klang und Bild AG u Vohlenu, prodavnica kućne elektronike sa dugom tradicijom. Vlasnik i osnivač Lucien Tschachtli (78) odlučio je da se povuče, 49 godina nakon osnivanja firme.
- Specijalizovana prodaja za privatne kupce više nema budućnost - rekao je on rezignirano.
Nije pronađen naslednik
Sada se još jedno tradicionalno preduzeće gasi ovog puta u kantonu Vale. Posle 65 godina rada, vrata zatvara prodavnica nameštaja SIZ u Vispu.
Ovaj trgovac nameštajem, prepoznatljiv po crvenoj zgradi uz kantonalni put, osnovan je 1961. godine. Od 1987. godine firmu vodi Bruno Imboden (64).
Prodajni prostor od oko 2000 kvadratnih metara nudio je sve - od kancelarijskog nameštaja, udobnih sofa, lampi i zavesa, pa do opreme za apartmane za odmor. Sve u skladu sa dugogodišnjim sloganom firme: "Sve što je potrebno jednom domu."
Sada je sve na rasprodaji uz popuste od 20 do 70 odsto, navodi Imboden na internet stranici kompanije.
- Ove godine punim 65 godina. Posle dugog i ispunjenog radnog života došlo je vreme za penziju - napisao je.
On objašnjava i glavni razlog zatvaranja firme.
- Pošto nisam uspeo da pronađem naslednika koji bi preuzeo posao, doneo sam tešku odluku da zatvorim prodavnicu nameštaja, iako sa velikim očekivanjem gledam u budućnost.
Zaposlenima otkaz
Ova odluka posebno pogađa zaposlene, od kojih su neki godinama radili u firmi. Oni sada ostaju bez posla i moraće da potraže nove mogućnosti.
Imboden im se emotivno zahvalio.
- Jedna kompanija je snažna onoliko koliko je snažan njen tim. To što je Möbel SIZ decenijama uspešno poslovao dugujem pre svega svojim dugogodišnjim, posvećenim i lojalnim zaposlenima - napisao je.
- Od srca vam zahvaljujem na neumornom radu i želim vam sve najbolje u profesionalnom i privatnom životu.
Rasprodaja zaliha u prodavnici nameštaja počela je juče.
Biznis Kurir/Blic