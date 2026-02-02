Slušaj vest

- Sa zamenicom direktora Francuske agencije za razvoj En Ros Vejl razgovarala sam o saradnji u energetskoj tranziciji i tehničkoj podršci Srbiji na tom putu, posebno u razvoju primene nuklearne energije u Srbiji.

Sporazumi potpisani tokom posete predsednika Makrona Beogradu postavili su čvrste temelje strateške saradnje u oblasti nuklearne energije i kritičnih mineralnih sirovina.

Sada te temelje pretvaramo u konkretne korake - razgovaramo o nastavku saradnje sa EDF-om u realizaciji prve faze razvoja nuklearnog programa, koji uključuje obuku kadrova i informisanje javnog mnjenja za primenu nuklearne energije u Srbiji - napisala je ministarka Dubravka Đedović Handanović na Instagramu.