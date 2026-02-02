Rusija je odlučila da zabrabni izvoz benzina i drugih goriva do 31. jula ove godine
Rusija zabranila izvoz benzina i drugih goriva: Ni kap ne izlazi iz zemlje do 31. jula
Ruska vlada donela je odluku o privremenoj zabrani izvoza benzina, dizela i drugih goriva, koja važi do 31. jula 2026. godine. Uredbu je potpisao premijer Mihail Mišustin, saopštila je danas pres-služba ruske vlade.
Cilj ove mere je očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu goriva, objavio je Tass, a preneli evropski mediji.
U saopštenju se dodaje da zabrana više neće važiti za direktne proizvođače naftnih derivata, što bi trebalo da smanji rizik od preopterećenja proizvodnih kapaciteta naftnih kompanija.
