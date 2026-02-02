Slušaj vest

Ruska vlada donela je odluku o privremenoj zabrani izvoza benzina, dizela i drugih goriva, koja važi do 31. jula 2026. godine. Uredbu je potpisao premijer Mihail Mišustin, saopštila je danas pres-služba ruske vlade.

Cilj ove mere je očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu goriva, objavio je Tass, a preneli evropski mediji.

U saopštenju se dodaje da zabrana više neće važiti za direktne proizvođače naftnih derivata, što bi trebalo da smanji rizik od preopterećenja proizvodnih kapaciteta naftnih kompanija.

Biznis Kurir/Telegraf

