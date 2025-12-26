Ovo su nove cene goriva i važiće do kraja godine: Objavljeno koliko ćemo plaćati benzin i dizel na pumpama
Danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar dizela ćemo plaćati 194 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 177 dinar.
Ako uporedimo sa prethodnom nedeljom, i dizel i benzin pojeftinili su za po dva dinara.
Kada je reč o tržištu derivata u Srbiji, jučerašnji dan obeležila je vest da su u toku pregovori ruske strane sa mađarskim MOL-om o prodaji NIS-a.
Vest o pregovorima saopštila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.
- U toku su pregovori ruskih akcionara, koji su većinski vlasnici u naftnoj industriji Srbije sa mađarskom kompanijom MOL, o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a, a to je zahtev američke vlade da bi se stvorili uslovi za skidanje sankcija. NIS se povodom toga i obratio američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine, zapravo OFAC-u. To je takođe uradio i mađarski MOL, vlada Mađarske je te razgovore podržala, i mi ćemo kao vlada Srbije takođe pružiti podršku, a sve u iznalaženju rešenja da se sankcije skinu, ali i da se stvore uslovi za davanje operativne licence za rad naftnoj industriji Srbije - rekla je ministarka Đedović Handanović.
Biznis Kurir