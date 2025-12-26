- U toku su pregovori ruskih akcionara, koji su većinski vlasnici u naftnoj industriji Srbije sa mađarskom kompanijom MOL, o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a, a to je zahtev američke vlade da bi se stvorili uslovi za skidanje sankcija. NIS se povodom toga i obratio američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine, zapravo OFAC-u. To je takođe uradio i mađarski MOL, vlada Mađarske je te razgovore podržala, i mi ćemo kao vlada Srbije takođe pružiti podršku, a sve u iznalaženju rešenja da se sankcije skinu, ali i da se stvore uslovi za davanje operativne licence za rad naftnoj industriji Srbije - rekla je ministarka Đedović Handanović.