Od danas od 15 časova, i narednih sedam dana, na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštaće 201 dinar, dok će cena benzina BMB 95 premium biti 181 dinar. Ako uporedimo cene sa iznosima od prethodne nedelje dizel je pojeftinio za tri, a benzin za dva dinara.

U skladu sa članom 3. stav 4. Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte ove cene donela je Vlada Srbije i one će važiti do sledećeg petka.

U skladu sa članom 3. stav 5. navedene uredbe, privredni subjekti, koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Telefon za prijave nepravilnosti u vezi sa primenom Uredbe o ograničenju visine cena naftnih derivata je 066/8470-027.

