Slušaj vest

Počasni predsednik Unije poslodavaca i bivši vlasnik naftne kompanije, Nebojša Atanacković, izjavio je za RTS da se situacija u vezi sa NIS-om nalazi „na klackalici“ i izrazio nadu da Rafinerija u Pančevu neće u potpunosti stati. Prema njegovim rečima, kapaciteti NIS-a su iscrpljeni, a čak i u slučaju dobijanja pozitivnog odgovora iz OFAC-a, ostaje neizvesno koliko bi vremena bilo potrebno da ponovo stignu veće količine sirove nafte preko Janafovog sistema.

- To tehnički znači da se zapravo priprema teren za moguće konačno gašenje. Rafinerija i dalje radi, ali na nivou minimalnog procesa, tek toliko da potpuno ne stane. Kada se rafinerija jednom zaustavi, ponovni start predstavlja ozbiljan problem, jer je na pojedinim segmentima pogona proces pokretanja vrlo osetljiv - rekao je Atanacković i dodao da se nada da će rafinerija ostati u ovom ‘tihom hodu’.

On je objasnio da se i dalje određene količine domaće nafte vade u Banatu, ali da je reč o tipu nafte koji mora da se meša sa kvalitetnijom sirovinom koju Srbija većinom uvozi, kako bi se sve zajedno moglo preraditi u Pančevu.

Na pitanje koliko takvo privremeno rešenje može da potraje, Atanacković navodi da je očigledno da više nema dodatnih količina nafte koje bi se mogle mešati sa domaćom.

- Ta mogućnost se već duže vreme i ne pominje, niti se računa na bilo kakvu novu količinu - dodao je on.

Govoreći o celokupnoj situaciji oko NIS-a, istakao je da ulazimo u završnicu procesa koji je mogao da se očekuje još pre desetak meseci, ukoliko ne bi bilo odlaganja od strane američkih institucija.

Foto: Kurir Televizija

- Još smo u neizvesnosti dok ne stigne odgovor na poslednji zahtev koji je upućen američkoj strani, kako bi se omogućio nastavak dotoka nafte i rad NIS-a sve do 13. februara, kada ističe rok za rešavanje vlasničke strukture - rekao je Atanacković.

Ponovo je naglasio da su kapaciteti NIS-a iscrpljeni i da je otvoreno pitanje koliko brzo bismo, čak i uz pozitivnu odluku OFAC-a, mogli da obezbedimo nove količine sirove nafte preko Jadranskog naftovoda.

Narodna banka Srbije, kao i svaka druga banka koja bi nastavila poslovanje s NIS-om ukoliko on ne dobije licencu, mogla bi da se suoči sa rizikom sekundarnih sankcija. NBS je prethodnog dana saopštila da je spremna da prekine platni promet s NIS-om ukoliko dozvola izostane.

Atanacković smatra da je upravo to možda i najveći problem sa kojim se NIS, ali i Srbija, suočavaju.

- Ne smemo dozvoliti da NBS bude izložena sankcijama, jer bi se u tom slučaju otvorio čitav niz drugih komplikacija. Način kupovine derivata na NIS-ovim pumpama u takvom scenariju bio bi najmanji problem. Mnogo veći izazov jeste pretnja da se sekundarne sankcije primene na platni promet - objašnjava on.

Upozorava da treba biti krajnje oprezan, jer je ta opasnost sasvim realna. Ako banke zaustave platni promet NIS-u, kompanija bi faktički ostala bez mogućnosti da izvršava bilo kakve transakcije – od nabavke do otplate kredita, što bi u praksi značilo da je ostala bez pristupa novcu. Na pitanje može li to dovesti do stečaja, Atanacković odgovara da bi to bio put koji vodi upravo u tom smeru.

Foto: Stoyan Vassev/© Stoyan Vassev, All Rights Reserved

- Treba imati u vidu i veliki broj zaposlenih čije se plate isključivo isplaćuju preko bankarskog sistema. U takvim okolnostima to bi bilo neizvodljivo - dodao je on.

Atanacković podseća da brojne države, uključujući i neke u regionu, nemaju sopstvene rafinerije, dok je postojanje rafinerije u Pančevu dugo predstavljalo prednost.

- NIS je snabdevao značajan deo tržišta u BiH, delimično u Bugarskoj i Severnoj Makedoniji. Imao je maloprodajne mreže i bavio se izvozom derivata. Sada, međutim, situacija ide u sasvim suprotnom smeru - naglašava on.

Po njegovom mišljenju, uvoz derivata postaje nužnost, ali istovremeno i prilika za uvoznike i velike maloprodajne lance u Srbiji da se oslone na svoje matične kompanije umesto na NIS.

- Ako nema dovoljno transportnih kapaciteta ili mesta za istakanje, moraće da se obezbede u narednom periodu kako bi se nadomestio nedostatak - navodi Atanacković.

Zaključuje da je dobro što država planira da raspodeli svoje rezerve i prema privatnim pumpama širom zemlje, kako bi se u svim delovima Srbije obezbedila dostupnost goriva.