Slušaj vest

Panevropski indeks Stoxx 600 bio je viši za 0,3% jutros u Londonu, uz većinu sektora i glavnih berzi u pozitivnoj zoni.

Tržišta u Evropi prate rast na Volstritu i u azijsko-pacifičkom regionu, dok investitori procenjuju da će Fed na sastanku 9. i 10. decembra doneti odluku o smanjenju kamata.

Prema alatu CME FedWatch, berze trenutno ugrađuju gotovo 85% verovatnoće za smanjenje od četvrt procentnog poena.

Dodatni podsticaj stigao je nakon izjave američkog sekretara za finansije Skota Besenta, koji je za CNBC rekao da postoji „veoma dobra šansa“ da Donald Tramp imenuje novog predsednika Fed-a pre Božića.

Kao favorit se pominje direktor Nacionalnog ekonomskog saveta Kevin Haset, za koga se smatra da bi podržao niže kamatne stope.

U Ujedinjenom Kraljevstvu pažnja je usmerena na jesenji budžet, koji će sutra predstaviti ministarka finansija Rejčel Rivs. Očekuje se najava većeg broja povećanja poreza kako bi se popunila fiskalna rupa i ispoštovala pravila o potrošnji i zaduživanju.

Prinos na britansku desetogodišnju državnu obveznicu porastao je za dva bazna poena, dok je funta ojačala 0,1% u odnosu na dolar i blago oslabila prema evru.