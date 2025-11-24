Slušaj vest

Panevropski indeks Stoxx 600 porastao je 0,4% ubrzo nakon otvaranja berzi u ponedeljak, dok je većina tržišta i sektora bila u zelenom.

Britanski FTSE otvorio je 0,37% više, nemački DAX je ojačao 0,86%, francuski CAC 40 porastao je 0,54%, dok je italijanski FTSE MIB zabeležio pad od 0,36%.

Tržišta u Aziji i fjučersi na američke akcije takođe su porasli tokom noći, nakon što je predsednik Federalnih rezervi Njujorka ostavio otvorenu mogućnost smanjenja kamatnih stopa u decembru.

Sledeći sastanak Feda zakazan je za 9–10. decembar, a tržišta trenutno procenjuju oko 69% verovatnoće za smanjenje kamatnih stopa za 0,25 procentnih poena, prema podacima CME FedWatch alata.

Globalna tržišta proteklih nedelja bila su pod pritiskom zbog sumnji investitora u visoke procene tehnoloških kompanija povezanih sa veštačkom inteligencijom, koje su bile glavni pokretač rasta tržišta u 2025. godini.

U Evropi danas nema ključnih ekonomskih podataka ni korporativnih izveštaja, ali investitori u Britaniji očekuju jesenji budžet koji će biti predstavljan u sredu, uz sve više spekulacija o mogućim povećanjima poreza koja bi mogla da uvede ministarka finansija Rejčel Rivs u pokušaju da uravnoteži budžet.

Ulagači prate i razgovore između SAD i Ukrajine o mirovnom planu, nakon što je inicijalni nacrt sa 28 tačaka ocenjen kao previše naklonjen Rusiji i uz velike ustupke Kijeva.

SAD su saopštile da je tokom vikenda postignut napredak u pregovorima, kojima je prisustvovao državni sekretar Marko Rubio, ali da nije postignut dogovor o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

Biznis Kurir/CNBC

