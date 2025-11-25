Slušaj vest

Rast tržišta podstaknut je ponovnim optimizmom da bi Federalne rezerve mogle sniziti kamatne stope u decembru. Tržišta trenutno procenjuju više od 80% verovatnoće smanjenja, nakon poruka čelnika njujorškog i sanfranciskog ogranka Fed-a da postoji prostor za niže stope zbog usporavanja tržišta rada.

Kretanja na tržištu

Holandska banka ABN Amro najavila je ukidanje 5.200 radnih mesta do 2028. radi smanjenja troškova i prodaju firme Alfam Rabobanku. Akcije banke porasle su oko 3,7%.

Britanski avio-prevoznik easyJet objavio je bolje rezultate od očekivanih, pa su akcije blago ojačale.

Oporavile su se i evropske odbrambene kompanije nakon dvodnevnih gubitaka, dok traju međunarodni pregovori o mirovnom planu za Ukrajinu. Najveći rast zabeležili su nemački Renk (+5,2%) i Rheinmetall (+2%).

Geopolitički kontekst

Lideri EU razgovarali su o preliminarnom mirovnom dokumentu koji je izazvao negodovanje jer nije uključivao Ukrajinu. Predsednica EK Ursula fon der Lajen poručila je da „suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine moraju biti poštovani“.

Šta sledi

Investitori u Velikoj Britaniji čekaju objavu jesenjeg budžeta u sredu, uz očekivanje povećanja poreza koje će predstaviti ministarka finansija Rejčel Rivs.