Dobri trendovi se nastavljaju: Evropske berze blago porasle prateći oporavak Volstrita
Rast tržišta podstaknut je ponovnim optimizmom da bi Federalne rezerve mogle sniziti kamatne stope u decembru. Tržišta trenutno procenjuju više od 80% verovatnoće smanjenja, nakon poruka čelnika njujorškog i sanfranciskog ogranka Fed-a da postoji prostor za niže stope zbog usporavanja tržišta rada.
Kretanja na tržištu
Holandska banka ABN Amro najavila je ukidanje 5.200 radnih mesta do 2028. radi smanjenja troškova i prodaju firme Alfam Rabobanku. Akcije banke porasle su oko 3,7%.
Britanski avio-prevoznik easyJet objavio je bolje rezultate od očekivanih, pa su akcije blago ojačale.
Oporavile su se i evropske odbrambene kompanije nakon dvodnevnih gubitaka, dok traju međunarodni pregovori o mirovnom planu za Ukrajinu. Najveći rast zabeležili su nemački Renk (+5,2%) i Rheinmetall (+2%).
Geopolitički kontekst
Lideri EU razgovarali su o preliminarnom mirovnom dokumentu koji je izazvao negodovanje jer nije uključivao Ukrajinu. Predsednica EK Ursula fon der Lajen poručila je da „suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine moraju biti poštovani“.
Šta sledi
Investitori u Velikoj Britaniji čekaju objavu jesenjeg budžeta u sredu, uz očekivanje povećanja poreza koje će predstaviti ministarka finansija Rejčel Rivs.
