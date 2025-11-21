Slušaj vest

Trgovanje je naglo pojačano — promet u poslednja 24 sata iznosi više od 109 milijardi evra, što ukazuje na masovnu rasprodaju rizične imovine zbog straha da su tehnološke akcije na američkom tržištu precenjene, prenosi Koindesk.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin i dalje je u zoni „ekstremnog straha“, na nivou 14.

Pad beleže i druge vodeće kriptovalute: Ethereum (ETH) – minus 8,46% (2.391 evro), Binance Coin (BNB) – minus 8,48% (715,73 evra), Solana (SOL) – minus 9,61% (110,55 evra), Avalanche (AVAX) – minus 8,62% (11,42 evra), Toncoin (TON) – pad od 10,86% (1,33 evra).

Najtrgovaniji i danas su bitkoin, etirijum i solana, dok najveći rast beleže HFT, ALLO i NMR.