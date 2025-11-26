Slušaj vest

Sve je više građana koji su ostajali bez novca, bez putovanja ili bez osnovne sigurnosti zato što su aranžmane kupovali preko nelegalnih organizatora. Sa ciljem da se zaštite građane i spreče prevare širom Srbije, YUTA je pokrenula inicijativu "PUTUJ LEGALNO-BIRAJ SIGURNO".

O tome šta je siva zona u turizmu za jutarnji program govorio je direktor nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić:

- Siva zona je sve veća i vidljivija sa razvojem društvenih mreža i interneta generalno. Radi se o sivoj zoni koja se odnosi na smeštajne kapacitete u Srbiji, koji nisu registrovani i kategorisani. Ono što nas pogađa jeste ogromna ponuda različitih izleta i putovanja preko nekih udruženja, individuealnih lica i nekih takozvanih turističkih agencija koje nisu registrovane i to potpada pod sivu zonu. Počinje ozbiljno da ugrožava sve legalne subjekte koji se bave ovim poslom u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Seničić se ispred YUTE zalaže za ukidanje mogućnosti da ljudi rade ilegalno, jer osim što se obavlja nelegalna delatnost, urušava se i radi onih subjekata koji legalno rade:

- Opterećeni smo svim onim fiskalnim nametima koje moramo da platimo da bi se bavili ovom delatnošću. Tu je i uvođenje raznih sistema koje moramo da poštujemo za razliku od onih koji nelegalno rade i koji mogu preko društvenih mreža da primaju novac na svoj račun i da za to ne podgovaraju. Prošle godine smo imali na 1000 ljudi koji su ostali bez svog novca kada su na ovaj način uplatili - kaže Seničić i dodaje:

- Kroz ovu akciju želimo da edukujemo putnike da koriste usluge koje su registrovane u registarskom spisku turizma. Njihov novac se fiskalizuje, odnosno svi moraju dobiti fiskalni račun i potpisati ugovor o putovanju i na taj način oni obezbeđuju sebi garanciju putovanja, koji na bilo koji način ovezbeđuju da taj novac dobiju nazad, za razliku od neleglnih subjekata.

Dodaje i da se ljudi kockaju sa time što vrlo često uplaćuju smeštajne jedinice kod ljudi koji nisu u sistemu države:

- Mi ćemo se truditi da prvo radimo na skretanju pažnje putnika, a tzatim ćemo objavii značajan broj profila društvenih mreža koji se bave nelegalnim poslom. Neko treba da krene da se bavi time.

