Štednja za penziju je decenijama osnovno pravilo finansijske sigurnosti. Međutim, Ilon Mask smatra da bi ovaj savet uskoro mogao da izgubi svaki smisao.

"Jedna sporedna preporuka koju imam jeste da se ne brinete o štednji za penziju za 10 ili 20 godina“, rekao je Mask u najnovijoj epizodi podkasta „Moonshots with Peter Diamandis“.

„Neće biti važno“, tvrdi on.

Štednja za penziju gubi smisao

Ako se, kako kaže, predviđanja o razvoju veštačke inteligencije, energije i robotike ostvare, štednja za penziju će postati irelevantna. Mask opisuje budućnost u kojoj tehnološki napredak dramatično povećava produktivnost i stvara obilje resursa, omogućavajući ono što on naziva „univerzalnim visokim prihodima“.

"Dobra budućnost je ona u kojoj svako može da ima sve što želi“, rekao je Mask. Prema njegovim rečima, to bi takođe značilo „bolju zdravstvenu zaštitu nego što je bilo ko ima danas - dostupnu svima u roku od pet godina“. U takvom svetu ne bi bilo nestašice robe i usluga, a znanje bi bilo dostupno besplatno.

Put do izobilja neće biti bezbolan

Međutim, Mask upozorava da prelazak na to "utopijsko“ društvo neće biti lak. On očekuje turbulencije, snažne društvene promene i nemire – ali i nešto dublje: gubitak svrhe.

"Ako zaista dobijete sve što želite, da li je to zaista budućnost koju želite?“, pita Mask. "Jer to znači da vaš posao više neće biti važan.“

Mask je već promenio automobilski sektor sa Teslom i svemirsku industriju sa SpejsIksom. Danas njegove kompanije razvijaju autonomna vozila, humanoidne robote, interfejse mozak-računar, veštačku inteligenciju i niz drugih tehnologija, dok se Mask sve češće pominje kao potencijalni prvi milijarder u istoriji.

Sudar vizije i stvarnosti

Međutim, Maskova vizija sveta izobilja snažno se sudara sa stvarnošću u kojoj žive milioni Amerikanaca. Dugotrajna inflacija, visoke kamatne stope i spor rast plata doveli su do ozbiljne krize pristupačnosti.

Za mnoge, fakultetsko obrazovanje, kvalitetna zdravstvena zaštita, kupovina kuće ili osnivanje porodice postali su luksuz. Čak i udobna penzija deluje nedostižno – istraživanja pokazuju da većina Amerikanaca ne štedi dovoljno.

U ovom kontekstu, Maskova „plava“ vizija budućnosti može izgledati kao pusta želja – ili čak opasan savet, ako navede ljude da prestanu da štede i svet se ne promeni tako brzo i radikalno kako on očekuje. U tom slučaju, posledice bi mogle biti ozbiljne – baš kada im je sigurnost najpotrebnija.