Ta firma, koja je već osam decenija jedini domaći proizvođač akumulatora, nakon turbulentnog perioda ponovo pokreće proizvodnju i vraća se na tržište.

Izvršni direktor kompanije Aleksandar Čolić je izjavio da ovogodišnja investicija u "Black Horse" iznosi tri miliona evra.

- Plan je da do kraja godine instaliramo svu novu opremu, koja omogućava veću efikasnost i održivost - rekao je Čolić i dodao da će prvo započeti proizvodnju trakcionih baterija, navedeno je u saopštenju.

"Probna proizvodnja počeće sredinom januara"

- Probna proizvodnja baterija počeće sredinom januara, a plan je da prodaja krene tokom sledeće godine. Nakon toga, planiramo da počnemo proizvodnju i starterskih baterija najkasnije početkom 2027. godine, sa namerom da u tom procesu bude korišćena najmodernija tehnologija - naveo je Čolić.

"Black Horse" iz Sombora je bio jedan od giganata nekadašnje jugoslovenske industrije.