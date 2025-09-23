Slušaj vest

Kada znate da će vaš automobil biti parkiran duži vremenski period, jedno od najčešćih pitanja je da li je dobra ideja otkačiti akumulator kako biste sprečili njegovo pražnjenje. Ne uzimaju svi vozači u obzir ovu metodu, ali istina je da ovaj mali gest može sprečiti neugodna iznenađenja kada ponovo budete pokretali automobil, pogotovo ako ste bateriju davno ugradili i ako ista nije s gelom.

Iako to nije uvek potrebno raditi, odluka zavisi od dužine nekorišćenja vozila, vrsti akumulatora koji imate u automobilu i okruženju u kojem je vozilo parkirano. Ako se baterija ne puni redovno, sulfat se nakuplja na ćelijama, sprečavajući elektrolit da se pobuđuje. Neke baterije, poput onih sa EFB tehnologijom, dizajnirane su da bolje podnesu ekstremne temperature i periode neaktivnosti. Ako živite u području sa ekstremnom klimom ili ne koristite automobil često, razmislite o njegovom isključivanju.

Kada je preporučljivo isključiti bateriju?

Ako će automobil biti parkiran samo nekoliko dana ili čak nekoliko nedelja, nema potrebe da bilo šta radite. Moderne baterije mogu izdržati ovo vreme bez ikakvih problema, osim ako već nisu oštećene ili automobil ima više aktivnih električnih sistema ili potrošača.

Međutim, ako ćete ostaviti svoje vozilo parkirano mesec dana ili duže, posebno zimi, isključivanje baterije može pomoći u očuvanju njenog kapaciteta i sprečiti da se potpuno prazni. Prednosti i mane isključivanja baterije. Isključivanje baterije ako nećete koristiti automobil mesecima može biti preporučljivo. Mane koje treba imati na umu su gubitak podešavanja: vreme, radio stanice, zakazana klimatizacija i druga prilagođena podešavanja se brišu.

Zapamtite, ako se baterija isključi, neki sistemi, poput alarma koji nemaju sopstveno napajanje, neće raditi i vaš automobil će ostati bez zaštite. Sistem protiv krađe je važan. Neka vozila mogu zaključati daljinski ulaz ili zahtevati kod za otključavanje nakon ponovnog povezivanja baterije. S druge strane, ako se više puta potpuno isprazni, baterija će se prerano degradirati. Veoma nizak nivo napunjenosti može oštetiti elektronske module, posebno u modernim automobilima. Takođe, ako se baterija nepravilno isključi, može doći do varnica ili oštećenja komponenti. Zato je važno proceniti da li se zaista isplati ili je bolje odlučiti se za druga, manje invazivna rešenja.

Kako pravilno isključiti akumulator?

Isključite motor i izvadite ključ iz kontakt brave. Prvo isključite negativni terminal (crni), zatim pozitivni terminal (crveni). U stvari, dovoljno je isključiti samo jedan kabl da biste ostavili automobil bez struje. Ako se nađete u takvoj situaciji, preporučljivo je koristiti izolovane rukavice i odgovarajući alat kako biste izbegli električne opasnosti. Dobro izolujte kabl ili kablove ako uklanjate oba, kako ne biste dodirnuli metalne delove vozila.

Ako niste sigurni, konsultujte uputstvo za upotrebu vašeg automobila ili potražite stručnu pomoć.

Dakle, isključivanje akumulatora zavisi od toga koliko dugo planirate da parkirate automobil. Ako je ovaj period samo nekoliko dana, nije potrebno to raditi. Ali ako ćete proći mesec dana ili duže bez pokretanja motora, isključivanje akumulatora automobila kako biste sprečili njegovo pražnjenje je validna opcija, sve dok se to radi bezbedno i ne utiče na druge sisteme. Ako više volite da zadržite sva svoja podešavanja i zaštitite svoj automobil, održavanje akumulatora povremenim pokretanjem automobila može biti vaš najbolji saveznik.