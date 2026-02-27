Slušaj vest

– ProCredit banka i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor za kredite za sektor mikro, malih i srednjih preduzeća u vrednosti od 10 miliona evra. Program "Go Digital in the Western Balkans" omogućava kombinaciju specijalizovanog finansiranja za automatizaciju, digitalizaciju, konkurentnost i zelene tehnologije za mikro, mala i srednja preduzeća.

EBRD kreditna linija i pripadajuća bespovratna sredstava olakšaće malim i srednjim preduzećima da dođu do kredita potrebnih za rast i da unaprede svoje procese. Najmanje 60% ukupnih plasmana biće usmereno na zelene i digitalne investicije, uz dodatnu tehničku pomoć i investicione podsticaje Evropske unije.

Prilikom potpisivanja ugovora u prostorijama ProCredit banke, Aleksandra Vukosavljević, direktorka EBRD-a za finansijske institucije na Zapadnom Balkanu i u Istočnoj Evropi, izjavila je:

„Podrška rastu i digitalnoj transformaciji MSP sektora u Srbiji od ključnog je značaja za održivi ekonomski razvoj zemlje. Kroz ovo novo finansiranje pomažemo preduzećima da dođu do dugoročnih sredstava i ekspertize neophodnih za inovacije, povećanje konkurentnosti i ubrzanje zelene tranzicije. Posebno smo ponosni što će partnerstvo osnažiti preduzetnice i podstaći inkluzivan rast. Snažan učinak i posvećenost odgovornom bankarstvu čine ProCredit Banku idealnim partnerom za ostvarivanje konkretnih rezultata na terenu.“

Foto: Goran Djukanovic/All Rights Reserved

Program "Go Digital in the Western Balkans" predstavlja značajan korak u jačanju podrške mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji, koja imaju ključnu ulogu u razvoju domaće privrede.

„Novi paket finansiranja od EBRD dodatno jača našu posvećenost podršci rastu malih i srednjih preduzeća u Srbiji i omogućava im da lakše investiraju u automatizaciju, digitalizaciju i zelene tehnologije, čime ne samo da unapređuju svoju konkurentnost, već i dugoročno jačaju otpornost i održivost svog poslovanja. 10 miliona evra u okviru programa „Go Digital in the Western Balkans“ pomoći će ubrzanju digitalne transformacije i automatizacije MSP. Ponosni smo što produbljujemo našu saradnju sa EBRD i zajedno promovišemo inovacije, održivost i konkurentniji razvoj malih i srednjih preduzeća“, izjavio je Igor Anić, predsednik Izvršnog odbora ProCredit banke.

Foto: Goran Djukanovic/All Rights Reserved

ProCredit Banka Srbija je dugogodišnji partner EBRD-a i vodeći kreditor MSP sektora u zemlji, sa više od 6.000 klijenata i snažnim fokusom na zelene finansije i digitalne inovacije.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji i uložila je više od 10 milijardi evra u preko 400 projekata, od kojih je većina podržala privatni sektor. Prioriteti Banke u Srbiji uključuju jačanje konkurentnosti privatnog sektora, produktivnosti i pristupa finansiranju.