Kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd raspisala je tender za nabavku električnih autobusa i punjača za potrebe prevoza putnika na Ekspo lokaciji. Svi nabavljeni autobusi biće ustupljeni GSP-u Beograd za prevoz putnika u sistemu javnog gradskog prevoza.

Predmet tendera obuhvata nabavku i isporuku 50 autobusa na električni pogon i to: 41 solo autobus na električni pogon, devet dvozglobnih autobusa na električni pogon i osam punjača snage najmanje 400 kW.

Autobusi su predviđeni kao niskopodna gradska vozila sa električnim pogonom i sistemom skladištenja energije putem super kondenzatora, sa mogućnošću brzog i dopunskog punjenja.



Punjači će biti instalirani na terminalima: Ekspo, Blok 20, Vukov spomenik i Blok 45.



Nabavka podrazumeva da svi kupljeni autobusi budu u potpunosti integrisani sa sistemom javnog gradskog prevoza u Beogradu, uključujući sisteme za informisanje putnika, video nadzor, brojanje putnika i daljinsko praćenje vozila.

- Nabavka 50 električnih autobusa je jedan od najvažnijih postupaka javne nabavke za našu kompaniju u ovoj godini. Ona odražava viziju naše kompanije da posluje odgovorno i održivo u odnosu na životnu sredinu. Dokumentaciju smo pripremali zajedno sa inženjerima GSP-a. Svi nabavljeni autobusi će biti predati na upravljanje GSP-u Beograd i stavljeni na raspolaganje Beograđanima. Pozivam što veći broj kompanija da učestvuje na ovom tenderu - naveo je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

On je istakao da će zbog potreba posetilaca Ekspa 2027, a prema studiji koju su izradili stručnjaci Saobraćajnog fakulteta, biti otvoreno sedam novih linija gradskog prevoza u Beogradu. "Iz bilo kog dela Beograda, vi ćete moći brzo da dođete do Ekspa. Nakon trajanja izložbe, svi kupljeni autobusi nastaviće da funkcionišu kao deo sistema javnog gradskog prevoza", istakao je Jerinić.

Rok za podnošenje ponuda je 02. april 2027. godine.