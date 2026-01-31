Slušaj vest

Od sredine ove godine svi novi automobili na području Evropske unije moraće da imaju ugrađeno obavezno novo svetlo za kočenje, koje jasno ukazuje na opasnost u određenim situacijama, a cilj je da se ostali učesnici u saobraćaju što ranije upozore i da se izbegnu naleti na vozilo koje koči.

Prema Uredbi EU o opštoj bezbednosti vozila, od 7. jula ove godine uvodi se obaveza ugradnje signala za prinudno zaustavljanje, koji obuhvata trepćuće kočiono svetlo pri snažnom kočenju, kao i automatsko uključivanje pokazivača pravca nakon iznenadnog zaustavljanja.

Taj signal seautomatski aktivira pri brzini većoj od 50 kilometara na sat. Bez tog signala, od navedenog datuma, više neće biti moguće dobiti homologaciju vozila.

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) pojasnili su da se sada pri svakom kočenju uključuju zadnja kočiona svetla, ali da će novi propisi to promeniti, pri snažnom usporavanju, obično pri brzinama iznad 50 km/h, uključiće se takozvano adaptivno kočiono svetlo za nuždu.

Foto: Shutterstock

Kočiona svetla treperiće nekoliko puta u sekundi i signalizirati snažno kočenje. Ako se vozilo zaustavi nakon snažne deceleracije, svetla za upozorenje na opasnost automatski će se aktivirati, a stop-svetlo ostaje upaljeno, prenosi Jutarnji list.

Kako su naveli iz HAK-a, posebno na auto-putevima i brzim saobraćajnicama, ovo jasno optičko upozorenje trebalo bi da pomogne u sprečavanju opasnih sudara od pozadi. Nova uredba odnosi se isključivo na nove putničke automobile i laka komercijalna vozila, a dodaje se i da postojeće automobile nije potrebno prepravljati niti naknadno ugrađivati ovaj sistem.

Ovaj sistem deo je šireg paketa mera Evropske unije za bezbednije puteve, sadržanog u Uredbi (EU) 2019/2144, koja propisuje obaveznu ugradnju niza sistema aktivne i pasivne bezbednosti u nova vozila, poput naprednog sistema za kočenje u nuždi (AEBS), pomoći za zadržavanje vozila u saobraćajnoj traci, pametnog ograničivača brzine, detekcije nesvestice/umora vozača, bezbednosnih kamera za vožnju unazad.