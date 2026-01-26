Slušaj vest

Kompanija Minth iskazala je snažno interesovanje za investiranje na teritoriji opštine Inđija. Kako je saopštio predsednik opštine Marko Gašić, u toku su pregovori o kupovini zemljišta. Jedan deo parcela je već otkupljen, dok je dokumentacija za preostalih 210 hektara u završnoj fazi.

- Reč je o najvećoj investiciji u ovom delu Srbije. Početak izgradnje planiran je za jun 2026. godine, a značaj ovog projekta za ekonomiju Inđije i celog regiona biće nemerljiv - izjavio je Gašić.

Prema ranijim najavama, kineska kompanija Minth Holding planira da na ukupno 210 hektara izgradi fabriku električnih vozila, uz ulaganje vredno 870 miliona evra i otvaranje oko 2.200 novih radnih mesta.