Slušaj vest

Kompanija Minth iskazala je snažno interesovanje za investiranje na teritoriji opštine Inđija. Kako je saopštio predsednik opštine Marko Gašić, u toku su pregovori o kupovini zemljišta. Jedan deo parcela je već otkupljen, dok je dokumentacija za preostalih 210 hektara u završnoj fazi.

- Reč je o najvećoj investiciji u ovom delu Srbije. Početak izgradnje planiran je za jun 2026. godine, a značaj ovog projekta za ekonomiju Inđije i celog regiona biće nemerljiv - izjavio je Gašić.

Prema ranijim najavama, kineska kompanija Minth Holding planira da na ukupno 210 hektara izgradi fabriku električnih vozila, uz ulaganje vredno 870 miliona evra i otvaranje oko 2.200 novih radnih mesta.

- Minth sarađuje sa gotovo svim svetskim proizvođačima automobila i praktično ne postoji vozilo koje nema neki deo proizveden u njihovim fabrikama. Kada pogon u Inđiji bude završen, za nekoliko godina svaki automobil u svetu imaće deo koji je proizveden upravo ovde - poručio je ranije Gašić.

Biznis Kurir/B92.net

Ne propustiteInfoBizKamiondžije danas u 12 počinju štrajk na graničnim prelazima: Vozači upozoravaju da ih EU pravila primoravaju da napuste Srbiju
kamioni kolona kamiona zastoj na granici
InfoBizPut od 32 kilometra dobija novo lice: Država ulaže više od 2,26 milijarde dinara
darko-bajcetic-news1-nebojsa-mandic.jpg
InfoBizPoznato za koliko je prodat NIS! Predsednik Vućić: Ovo je cena, mi smo bili spremni da platimo više
Aleksandar Vučić NIS MOL
InfoBizKako Srbija planira ubrzani razvoj do 2035: Ministar Mali o Ekspu 2027, letećem taksiju i novoj fazi ekonomskog rasta
Siniša Mali