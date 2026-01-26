Srbija uskoro bogatija za još jednu fabriku i 2.200 radnih mesta: Svaki automobil u svetu mogao bi da ima deo ovde proizveden
Kompanija Minth iskazala je snažno interesovanje za investiranje na teritoriji opštine Inđija. Kako je saopštio predsednik opštine Marko Gašić, u toku su pregovori o kupovini zemljišta. Jedan deo parcela je već otkupljen, dok je dokumentacija za preostalih 210 hektara u završnoj fazi.
- Reč je o najvećoj investiciji u ovom delu Srbije. Početak izgradnje planiran je za jun 2026. godine, a značaj ovog projekta za ekonomiju Inđije i celog regiona biće nemerljiv - izjavio je Gašić.
Prema ranijim najavama, kineska kompanija Minth Holding planira da na ukupno 210 hektara izgradi fabriku električnih vozila, uz ulaganje vredno 870 miliona evra i otvaranje oko 2.200 novih radnih mesta.
- Minth sarađuje sa gotovo svim svetskim proizvođačima automobila i praktično ne postoji vozilo koje nema neki deo proizveden u njihovim fabrikama. Kada pogon u Inđiji bude završen, za nekoliko godina svaki automobil u svetu imaće deo koji je proizveden upravo ovde - poručio je ranije Gašić.
Biznis Kurir/B92.net