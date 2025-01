Prema njegovim rečima, mnogi od planova „Mint grupe“ već su u toku, a on će lično doći u Srbiju u februaru.

Osvrćući se na sankcije Sjedinjenih Država Naftnoj industriji Srbije, Ćin je istakao da veruje da će zbog toga troškovi energije porasti, ukazujući da je to loše za ekonomski razvoj Srbije.

Međutim, kako je naglasio, s obzirom na to da nova američka administracija preuzima dužnost 20. januara, on veruje da će predsednik Aleksandar Vučić možda implementirati druge nove ili bolje načine za suočavanje sa tim izazovom.

– Takođe, i nova administracija u Sjedinjenim Državama želi da okonča rat između Rusije i Ukrajine. Dakle, mislimo da je ovo veoma dobra prilika. Ako to možemo da rešimo, možemo ne samo da okončamo ovu krizu, već i da poboljšamo sveukupni status Srbije u međunarodnoj zajednici – rekao je Ćin.

Govoreći o poslovanju svoje kompanije u Srbiji, Ćin je rekao i da nedostatak morske luke čini troškove logistike u našoj zemlji do dva puta veće u poređenju sa drugim zemljama, ali i da smatra da je reka Sava dobar resurs koji se može iskoristiti i da je moguće izgraditi neke luke za unutrašnji transport.

– To je sistem koji ovde u Kini imamo. Ako možemo da preuzmemo naša iskustva i koristimo takav sistem, možemo zaista da iskoristimo reku Savu i transportujemo proizvode u druge regione Evrope. To zaista može smanjiti troškove – ukazao je Ćin.

S obzirom na to da je „Mint grupa“ i organizator putovanja mladih u Kinu u okviru kulturne razmene koju je najavio predsednik Kine Si Đinping tokom posete našoj zemlji u maju prošle godine i da je njegova zemlja ugostila već 200 studenata i srednjoškolaca iz Srbije, Ćin kaže da će to ostati kontinuirani napor.

– Počeli smo to da radimo zbog obećanja koje su dala dva nacionalna lidera, Si Đinping i Aleksandar Vučić, ali to je samo jedan od razloga zašto to činimo. Drugi razlog je taj što verujemo da su mladi ljudi nada za zemlju i da ćemo svake godine dovoditi 300 studenata u Kinu, a potencijalno i u druge zemlje da studiraju, da prošire svoje vidike i da brzo rastu – rekao je Ćin.