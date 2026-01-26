Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je približno poznata cena po kojoj je kompanija MOL kupila NIS. Kako je naveo, reč je o iznosu između 900 miliona i milijardu evra za 56 odsto vlasničkog udela.

- Mi smo bili spremni da platimo i više - istakao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje zašto NIS nije prodat Srbiji, predsednik je rekao da o toj temi ne želi detaljnije da govori, jer bi time, kako je naglasio, mogao da ugrozi interese države.

Vučić je upozorio i da Srbija do 2035. godine neće imati sigurnu energetsku budućnost ukoliko se ne bude kontinuirano ulagalo u energetsku infrastrukturu.

Biznis Kurir/Blic Biznis

