Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je prodaju NIS-a MOL-u.
Poznato za koliko je prodat NIS! Predsednik Vućić: Ovo je cena, mi smo bili spremni da platimo više
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je približno poznata cena po kojoj je kompanija MOL kupila NIS. Kako je naveo, reč je o iznosu između 900 miliona i milijardu evra za 56 odsto vlasničkog udela.
- Mi smo bili spremni da platimo i više - istakao je Vučić.
Odgovarajući na pitanje zašto NIS nije prodat Srbiji, predsednik je rekao da o toj temi ne želi detaljnije da govori, jer bi time, kako je naglasio, mogao da ugrozi interese države.
Vučić je upozorio i da Srbija do 2035. godine neće imati sigurnu energetsku budućnost ukoliko se ne bude kontinuirano ulagalo u energetsku infrastrukturu.
