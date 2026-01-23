Slušaj vest

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je danas kompaniji NIS posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje njenih operativnih aktivnosti do 20. februara 2026. godine, saopštila je ta kompanija.

Kako se navodi u saopštenju, nova licenca omogućava kontinuitet poslovanja, važenje postojećih ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS i njegova operativna zavisna društva. To obuhvata rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, sprovođenje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

Iz NIS-a su poručili da će javnost blagovremeno obaveštavati o svim novim okolnostima koje bi mogle da utiču na poslovanje kompanije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović ocenila je danas da to što je američki OFAK do 20. februara produžio operativnu licencu za rad Naftnoj industriji Srbije (NIS) predstavlja veliku pobedu države kao i da je time dobijeno dodatno vreme da se nastave pregovori između Gaspromnjefta i MOL-a, da se dođe do održivog rešenja.

Đedović je istakla da produženje operativne licence NIS-u od strane Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) pokazuje i da je država uspela u onome za šta se borila prethodnih meseci.

"To je takođe pobeda naših građana, jer su verovali svojoj državi, jer su verovali da neće biti problema sa gorivom, da neće biti kantica. Nisu pravili nijednog momenta zalihe, nije nijednog momenta bilo nestašica. Dobili smo dodatnih skoro mesec dana, da NIS može da nastavi da operativno radi, da može da se snabdeva putem Jadranskog naftovoda (JANAF), da sirova nafta može da nastavi da dolazi u Srbiju", rekla je ministarka.