OFAC produžio licencu NIS-u: Sjajne vesti iz SAD, naftna kompanija nastavlja da radi do 20. februara
Američka kancelarija za kontrolu strane imovine donela je pozitivnu odluku nakon što je krajem prošle godine takođe produžila licencu za rad Naftne industrije Srbije.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović pre dva dana je izjavila da očekuje da se do kraja ove nedelje odluči o zahtevu koju su poslali NIS, MOL i Vlada Republike Srbije, a nakon što su mađarski MOL i ruski Gaspromnjeft dogovorili osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora ruskog većinskog paketa akcija u Naftnoj industriji Srbije.
Produžetak dozvole za rad odlična je naznaka za realitzaciju kupoprodaje većinskog paketa akcija, a krajnji rok za njegovo potpisivanje je 24. mart. To je datum koju je američka administracija podvukla kao crvenu liniju za potpuni izlazak ruskog kapitala iz Naftne industrije Srbije.
OFAK je u pismu srpskom Ministarstvu finansija naveo uslove pod kojima važi operativna licenca:
• Da transakcije ne uključuju američke subjekte ili finansijski sistem SAD;
• Da transakcije ne uključuju, nisu u ime ili za korist, direktno ili indirektno, bilo kog drugog blokiranog subjekta osim NIS-a;
• Da transakcije ne uključuju bilo koju drugu aktivnost koja je predmet sankcija u skladu sa Propisima o sankcijama zbog štetnih spoljnopolitičkih aktivnosti Rusije (31 CFR deo 587), Propisima o sankcijama vezanim za Ukrajinu i Rusiju (31 CFR deo 589), ili propisima drugih američkih organa ovlašćenih za uvođenje sankcija.
Biznis Kurir