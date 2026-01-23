Slušaj vest

Američka kancelarija za kontrolu strane imovine donela je pozitivnu odluku nakon što je krajem prošle godine takođe produžila licencu za rad Naftne industrije Srbije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović pre dva dana je izjavila da očekuje da se do kraja ove nedelje odluči o zahtevu koju su poslali NIS, MOL i Vlada Republike Srbije, a nakon što su mađarski MOL i ruski Gaspromnjeft dogovorili osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora ruskog većinskog paketa akcija u Naftnoj industriji Srbije.

Produžetak dozvole za rad odlična je naznaka za realitzaciju kupoprodaje većinskog paketa akcija, a krajnji rok za njegovo potpisivanje je 24. mart. To je datum koju je američka administracija podvukla kao crvenu liniju za potpuni izlazak ruskog kapitala iz Naftne industrije Srbije.

OFAK je u pismu srpskom Ministarstvu finansija naveo uslove pod kojima važi operativna licenca:

• Da transakcije ne uključuju američke subjekte ili finansijski sistem SAD;

• Da transakcije ne uključuju, nisu u ime ili za korist, direktno ili indirektno, bilo kog drugog blokiranog subjekta osim NIS-a;

• Da transakcije ne uključuju bilo koju drugu aktivnost koja je predmet sankcija u skladu sa Propisima o sankcijama zbog štetnih spoljnopolitičkih aktivnosti Rusije (31 CFR deo 587), Propisima o sankcijama vezanim za Ukrajinu i Rusiju (31 CFR deo 589), ili propisima drugih američkih organa ovlašćenih za uvođenje sankcija.