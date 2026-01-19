Slušaj vest

Kako saznaje Biznis Kurir, Naftna industrija Srbije (NIS) uskoro dobija novog većinskog vlasnika. Ruski udeo vlasništva u NIS od 56,15 odsto kako saznajemo biće raspodeljen između mađarskog MOL-u, partnera iz UAE, a i Srbija će povećati svoj udeo.

Predsednik Aleksandar Vučić nedavno je najavio da je Srbija zainteresovana da poveća svoj udeo u vlasničkoj strukturi, koji trenutno iznosi 29,87 odsto.

Dogovorene odredbe kupoprodajnog ugovora

- MOL i Gaspromnjeft su dogovorili osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora i to je bio zahtev američke administracije, kojoj će biti poslato na odlučivanje. Ono što je bitno je da je Srbija u tim pregovorima uspela da poboljša svoju poziciju u odnosu na 2008. godinu kada smo ostali ispod 30% vlasništva. To je da naše vlasništvo povećamo u budućnosti u Naftnoj industriji Srbije za 5 odsto i dođemo do broja akcija koji će nam omogućiti veća prava odlučivanja u Skupštini akcionara, pre svega da zaštitimo interese naših građana - izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Dodala je i da su verovatni kupci i partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U igri za deo vlasništva i UAE

- Kada su u pitanju partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, očekuje se da i oni budu deo budućeg kupoprodajnog ugovora. Ostaje naravno još da se on ispregovara, rok za to je 24. mart, tako da je još dosta posla ispred nas. Ono što je bitno za nas je takođe da se MOL obavezao da apsolutno, ne da neće zatvarati rafineriju u Pančevu, nego da će održavati onaj nivo proizvodnje koji smo imali i ranije, a naravno i povećavati ukoliko to bude potrebno. Pre svega da bi održao udeo u tržištu koji je imao prethodne godine, a znamo da je NIS bio najveći učesnik na tržištu u Srbiji.

- Ponosna sam na sve kolege koje su učestvovali u ovim teškim pregovorima, razgovorima, koji su bili intenzivni, kompleksni, na čelu sa predsednikom Srbije i diplomatskom borbom do poslednjeg momenta smo se borili da našu poziciju još više zaštitimo, da je poboljšamo u odnosu na ono što smo imali do sada kada je u pitanju naš udeo i naša prava u naftnoj industriji Srbije, da ne ugrozimo nijednog momenta budući rad rafinerije, ali pre svega i naše interese, odnosno interese svih naših građana o detaljima i svim ostalim aspektima, nastavljamo da pregovaramo i obaveštavaćemo javnost transparentno, otvoreno, kao i do sada - zaključila je ministarka.

Izlazak ruske strane iz vlasničke strukture bio je uslov američkog ministarstva finansija koje je 9. oktobra uvelo sankcije NIS-u, da bi poslednjeg dana prošle godine Kancelarija za kontrolu inostrane imovine (OFAC) izdala posebnu licencu za produćetak rada NIS-a do 23. januara.

U nedelju je, posle gotovo dva meseca pauze, sa radom nastavila rafinerija nafte u Pančevu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je tim povodom da se očekuje da se evrodizel dobijen u Pančevu pojavi na srpskim pumpama do 27. januara.