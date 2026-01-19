Slušaj vest

Pregovori o otkupu ruskog vlasničkog udela u NIS-u nalaze se u završnoj fazi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da razgovori sa mađarskom kompanijom MOL nisu jednostavni, ali da očekuje pozitivan ishod u narednim danima.

Iščekuje se i da rafinerija u Pančevu nastavi da radi, posle zastoja koji je traje duže od mesec dana.

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije govorio je o ovoj temi u emisiji "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji.

Bojan Stanić Foto: Kurir Televizija

- Dan D je 23. januar, tako da imamo još par dana jer do tada važi ta operativna licenca koju je OFAC izdao NIS-u i zahvaljujući tome opet je potekla nafta JANAF ka rafineriji u Pančevu i očekuje se da se ona vrati u funkciju proizvodnje naftnih derivata na tržištu. Zašto smo danas prešli iz jedne faze opreznog optizma u fazu realnom optimizma, imajući u vidu da je rečeno da se privode kraju ugovori i da se očekuje da se pregovori privode kraju američkoj strani do kraja roka - kaže Stanić i dodaje:

- Licenca bi trebala da se produži imajući u vidu da to mora da se desi, kako bi NIS mogao da se vrati u normalno poslovanje, te da se uklopi opasnost sekundarnih sankcija. Rafinerija u Pančevu je jedna od najsavremenijih u Evropi i zahvaljujući tome ona mora da funkcioniše kroz to strateško prijateljstvo koje bi vlada imala sa NIS-om i MOL-om. U tom pogledu, mi verujemo da će NIS moći da se vrati na one grane na kojima je i bio do sada.

Najveći izazovi u 2026. godini

Stanić kaže da bi sekundarne sankcije mogle da ugroze trenutni rejting Srbije i poverenje investitora. Dodaje i da je najveći izazov u 2026. godini NIS:

- To je firma koja ima značajan doprinos BDP-u u Srbiji. A problem jeste i posledica svega toga, što vidimo u industrijskoj proizvodnji. Videli smo pad industrijske proizvodnje u oktobru i novembru prošle godine. Verovatno će biti i u decembru i januaru. Tako da je sve to uticalo da naša stopa privrednog rasta bude niža. Ona je bila 2% prošle godine, a ove godine verujemo da će se NIS rešiti - kaže Stanić i dodaje:

Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

- Pored toga, izazov predstavlja geopolitika. To je preovladajući faktor koji formira privredni ambijent, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. U tom pogledu, vi morate da imate u vidu da globalno tržište nije kao što je bilo. Srbija je zavisna od spoljne trgovine. Danas je to sve manje dostupno, a izazov je i pitanje radne snage i poreskog opterećenja.

Pored mnogih faktora, Stanić navodi i političku istuaciju u zemlji koja je uticala na usporavanje privrede. A što se tiče novih tržišta dodaje i da postoji mogućnost okretanja Aziji i Africi:

- Postoje dva osnova a prvi je logistika, odnosno trošak transporta do tamo. prošle godine smo zabeležili pad izvoza u Kinu, ali smo povećali uvoz za razliku od prošle godine. Dok su strane investicije u Srbiji pale, zbog geopolitike. Ali, uvek morate da imate plan B, a to je veća integrisanost u Evropsku privredu.

PORED NIS-A, OVO ĆE BITI NAJVEĆI EKONOMSKI IZAZOVI U 2026. GODINI! Oglasili se iz Privredne komore Srbije - evo šta nas čeka i koji je plan B Izvor: Kurir televizija

