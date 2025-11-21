Slušaj vest

A u naredna dva do tri dana će se razgovarati sa SAD o dobijanju licence za NIS, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i najavio da će o tome javnost obavestiti u narednih 48 sati. Kako je rekao, sankcije koje su uvedene traju već 42 dana, a da ih građani nisu ni osetili.

Predsednik Vučić je takođe napomenuo i da zna za tri partnera sa kojima Rusi pregovaraju o prodaji NIS-a. Ostalo je još 24 sata do odluke koju čeka cela Srbija, a koje su firme trenutno najbliže postizanju dogovora o kupovini ruskog dela NIS-a za Krurir televiziju govorio je Bojan Stanić iz Privredne komora Srbije.

Bojan Stanić Foto: Kurir Televizija

- Pre svega postojale su rezerve nafte i derivata, a takođe je i povećan uvoz iz drugih zemalja, primarno iz Mađarske i Vlada je u tom pogledu gledala da izbegne paniku među građanima. Dogovor je na vidiku i ne bi trebalo da dođe do ugrožavanja NIS-a. U javnosti se govori o mađarskom Mol-u kao kupcu. Postoji takođe i kompanija pod vlasništvom Arapskih emirata o kojoj se govori - kaže Stanić.

Kako ističe, postoji i treća strana, koja odgovara i Rusima i Amerikancima.

- Deluje da postoji treća strana koja će biti po volji i ruske i američke amdinistracije. Bitno je da je ruski vlasnik saglasan za izlazak, ali je bitna i strana koja će to kupiti. Pregovori traju i dalje. Ukoliko bi došlo do promene vlasništva koja pogoduje trećoj strani, to ne bi narušilo odnose između Rusije i Srbije. Srbija je bila prinuđena da zamoli rusku stranu za rešenje - kaže Stanić.

"Ubačen mejnstrim i špekulantske priče"

Predsednik Srbije rekao je da će se odluka doneti za 48 sati i da on zna a tri partnera sa kojima Rusi pregovaraju o prodaji njihovog udela u NIS-u, ali se neda da će završiti takav posao, jer kako kaže, "sve što su tražili, mi smo prihvatili i potpisali". Time je dodatno odgovorio i na neka pitanja novinara o komenarima u javnosti da će neko drugi, našim novcem, uzeti Naftnu Industriju Srbije.

Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu objasnila je da se radi o špekulantskim pričama:

- Svako ko je spreman da da takvu izjavu samo pokušava da u ovim teškim vremenima još više oteža našoj državi i da prikaže naše rukovodstvo kao neozbiljno. Ako je to tako, oni pokušavaju da prikažu našu državu kao da Sjedinjene Američke Države žele da nas prevare. Ubacuju mejnstrim kako bi se oslabilo poverenje u državno rukovodstvo, koje naprotiv, mukotrpno čeka svaki minut da dobije neku vest. Onda kada tako nešto plasirate, dolazi do širenja panike i straha. Zato je bilo važno da se predsednik oglasi i kaže da se radi o dezinformacijama.

Dejan Bulatović Foto: Kurir Televizija

Odnos prema budžetu

Činjenica je da Srbija kao manjinski vlasnik praktično nema pravo preče kupovine. Kako je Vučić napomenuo, Srbija bi imala novca za kupovinu, ali da ipak nema novca za bacanje. Sa tim se Dejan Bulatović, poslanik SNS-a složio:

- Predsedik Aleksandar Vučić se ponaša domaćinski, prema svemu onome što postoji kao problem. Ovo nije jedini problem koji se rešio na domaćinski način. Siguran sam da posle takvih neverovatnih diplomatskih okolnosti, da će do rešenja doći baš zbog njih. Kad pogledate tu politiku koju sada imamo kao samostalna država. Veoma je bitan odnos predsednika države prema budžetu, a to je da imamo novac ali ga nemamo za rasipanje - kaže Bulatović.

Dva potencionalna kupca

Kako je predsednik Vučić naglasio, Srbija je u svemu ovome mala, ali isto tako u ovom slučaju apsolutno ništa nije kriva, a posebno ne rukovodstvo Srbije, koje nije učestvovalo ni u prodaji, ni u kupovini, ni u čemu što se tiče NIS-a, jer znamo šta se sve dešavalo 2008. kada je i prodat NIS. Međutim, on je takođe rekao još nešto, a to je da su odnosi došli do takve granice da je geopolitika postala i geobiznis, a što se uostalom, vidi i na primeru Ukrajine.

Biljana Šahrimanjan Obradović Foto: Kurir Televizija

- Ovo su mere koje su stavljene kako bi se okončao rat u Ukrajini, tu je i Trampov plan da se smanji barel ruske nafte. Ako to uspe, onda će on smanjiti i nivo finansiranja Rusije. Mi smo svesno 2008. godine predali naš deo Rusiji. Sada je ključno da znamo sa kojim partnerima se pregovara. Prvo se govorilo o arapskim zemljama, o Kazahstanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Oni izbegavaju američke sankcije, pomažu Ruskoj Federaciji novčano i u ratu. Mislim da Amerika ne želi to. Rafinerija je sada prioritet i nadam se da će već ovog vikenda ona krenuti u preuzimanju toga - kaže Šahrimanjan Obradović.

"Strateški interes je da se zadrži srpska stolica"

Bulatović kaže da je strateški interes Srbije da zadrži srpsku stolicu:

- Taj strateški interes ne menja svoju važnost. NIS je nama najvažnija energetska kompanija. Mislim da treba da pustimo četrdeset osam sati i da vidimo krajnji ishod. Verujem u ono što radi predsednik Vučić i verujem da će to doneti dobre rezultate.

