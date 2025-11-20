Slušaj vest

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dao je zvaničnu saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu koju je podnela Naftna industrija Srbije, a koja se odnosi na ispitivanje nove, dopunske metode eksploatacije na eksploatacionom polju Velebit kod Kanjiže.

U dokumentu se jasno poručuje da Studija pokazuje kako planirani radovi ne ugrožavaju prirodu, niti bilo koji element životne sredine — dakle, prema nadležnima, sve je „čisto kao suza“.

Međutim, NIS sada ima i rok: dvije godine da započne realizaciju projekta. Ako se u tom periodu ništa ne pokrene, kompanija će morati da ažurira kompletnu Studiju, što znači novi proces, nova papirologija i novo čekanje.

Kako se navodi u obrazloženju, NIS je još 22. septembra ove godine zvanično podneo zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja, tražeći odobrenje za ispitivanje mogućnosti primene inovativne metode koja bi, prema njihovom planu, trebalo da poveća proizvodnju nafte na polju Velebit.

