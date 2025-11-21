Slušaj vest

Pred Srbijom su, kako ocenjuju najviši državni zvaničnici, odlučujući sati u kojima bi trebalo da postane jasno da li će Sjedinjene Američke Države odobriti nastavak funkcionisanja NIS-a do završetka prodaje ruskog većinskog udela ili će se proces dodatno zakomplikovati, uz rizik po stabilnost snabdevanja domaćeg tržišta.

Državni zvaničnici i analitičari u prethodna 24 sata jasno su označili epicentar problema: bez OFAC licence, rafinerija ne može da dobavlja gorivo, a rokovi postaju dramatično tesni.

Vučić: Čekamo američki odgovor

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je juče da u narednih 48 sati očekuje nove informacije o tome ko će biti kupac 56,15% ruskog udela u NIS-u. Kako je istakao, prodaja je u završnoj fazi, ali država ne može da objavi nijedan detalj dok se proces formalno ne zaključi.

Foto: Kurir, Boba Nikolić

Vučić je poručio da je snabdevanje zemlje stabilno zahvaljujući rezervama i državnim intervencijama, ali je istakao da je licenca iz Vašingtona jedina tačka koja sada odlučuje sudbinu NIS-a. Srbija, naglašava on, "bori se danonoćno", ali ključni korak nije u rukama Beograda.

Time je prvi put zvanično potvrđeno da se cela operacija nalazi u rukama američkog OFAC-a, tela čija odluka direktno utiče na to da li će rafinerija u Pančevu moći da nastavi sa radom do zaključenja prodaje.

Rusi pristali, partner izabran

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da su ruski akcionari pristali da prodaju svoj deo i da se proces odvija “na satnom nivou”. Kako je naglasila, država Srbija je uključena u završne pregovore, ali poštuje međunarodne procedure, uključujući američke sankcije.

Foto: Screenshot

Ministarka je upozorila da je ovo "borba između velikih sila“, ali da je jedini interes Srbije bezbedno snabdevanje i rad rafinerije. Naglasila je da vlasti aktivno rade na alternativama, uključujući uvoz sirove nafte, benzina i dizela, ali da sve dok se ne reši pitanje OFAC licence, rafinerija ne može da funkcioniše u punom kapacitetu. Poručila je da "očekuje rešenje ove nedelje".

Poreklo kupca nije presudno

Bivši pomoćnik ministra za naftu i gas Raša Kojčić vrlo je precizno sumirao tehničku stranu problema: za Srbiju nije ključno ko kupuje ruski udeo, niti iz koje je zemlje, već da SAD odobre transakciju i omogućavanje prelaznog perioda za rad kompanije.

Kojčić je istakao da je potpuno irelevantno da li kupac dolazi iz „prijateljske“ ili zapadne države:

- Sve pada u vodu ako OFAC ne odobri prelaznu licencu. Bez toga rafinerija ne može da posluje.

On je ocenio da se Srbija nalazi u najvećem energetskom iskušenju još od 2009. godine, kada je bila ugrožena isporuka gasa kroz Ukrajinu.

Gde je danas problem?

Trenutna struktura problema može da se svede na tri tačke: Rusija je pristala da proda svoj deo NIS-a, što znači da se Moskva povlači iz vlasničke strukture, a to je uslov koji su SAD jasno postavile. Otpočeli su pregovori sa potencijalnim kupcem. Zvaničnici ne žele da otkrivaju ime kupca dok proces ne bude okončan, ali je naglašeno da su "partneri iz inostranstva“ već identifikovani. Sve zavisi od odluke OFAC-a, a konačna saglasnost američkih vlasti potrebna je da NIS dobije privremenu licencu do završetka transakcije rafinerija u Pančevu može da nabavlja sirovu naftu i transport preko Janaf-a bude omogućen da ne dođe do zastoja u snabdevanju Srbije gorivom.

Država je već pokrenula nabavku sirove nafte, benzina i dizela, kako bi obezbedila rezerve u slučaju da proces potraje. Po ocenama stručnjaka, Srbija trenutno ima dovoljno goriva, ali dugoročno rešenje zahteva rad rafinerije.

Šta znače naredna 24 sata?

Sudeći prema tonovima iz Vlade i izjavi predsednika Vučića, u najskorije vreme očekuje se jedna od sledećih odluka: SAD daju privremeno odobrenje i NIS nastavlja da radi do konačne prodaje. Da odobrenje kasni i tržište ulazi u zonu neizvesnosti i najgori scenario da se odobrenje odbija pa Srbija bi morala da pređe u potpuno vanredno snabdevanje, bez rada rafinerije.