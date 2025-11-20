Slušaj vest

Ukoliko su Amerikanci zadovoljni potencijalnim kupcem Naftne industrije Srbije (NIS), onda je logično očekivati da će odgovoriti pozitivno i omogućiti da NIS radi dok se pregovori ne završe, smatraju sagovornici Kurira. A kako stvari sada stoje, najbliži dogovoru sa Rusima su velike naftne kompanije sa Bliskog istoka.

Naftna industrija Srbije saopštila je da je 18. novembra Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD podnela novi zahtev za izdavanje posebne licence, kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije. Prethodnom licencom od 14. novembra, sa rokom važenja do 13. februara 2026. godine, odobreni su pregovori akcionara i drugih zainteresovanih strana o promeni vlasničke strukture u NIS.

- U skladu sa statusom pregovora između akcionara i zainteresovanih strana, poslat je zahtev u OFAC za dobijanje nove licence, koja bi omogućila poslovanje ove kompanije dok traju pregovori o održivom rešenju za NIS - navedeno je u saopštenju NIS.

Očekuje se pozitivan odgovor za licencu za rad

Da bi na zahtev mogao da stigne pozitivan odgovor Amerikanaca, očekuje i ekonomista i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.

- Ako su zadovoljni kupcem sa kojim se pregovara, logično je da im daju dva-tri meseca da rade da se ne bi urušavala vrednost kompanije, ali da za to vreme završe dogovore i da novi vlasnik preuzme NIS u svoje ruke dok se pregovori ne završe - kaže Bušatlija za Kurir Biznis.

Prema njegovom rečima, rano je da se kaže ko bi mogao postati novi vlasnik, ali priznaje da ga ne bi iznenadilo ako bi to bila neka arapska kompanija.

- Ako se priča o arapskim firmama, jedino Saudijska Arabija ima veliku kompaniju za eksploataciju nafte "Aramko". To je jedna od najvećih naftnih kompanija na svetu i oni imaju mogućnost da upravljaju rafinerijom. Oni takvu rafineriju nemaju, jer im ne da Zapad da prerađuju naftu, već samo da odvajaju na delove gde su benzini, ulja i mazut. "Aramlo" bi mogao dobro da upravlja NIS-om, da preuzme rafineriju da normalno radi. To bi njima odgovaralo jer bi svoju naftu prebacivali ovde, pravili benzine i prodavili ih skuplje Evropi, jer se više zaradi na derivatima nego na sirovoj nafti - objašnjava Bušatlija.

GUVERNER JORGOVANKA TABAKOVIĆ: NBS dobio upozorenje na sankcije zbog NIS Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković potvrdila je da je NBS dobila upozorenje o mogućnosti tzv. sekundarnih sankcija zbog NIS.

Dobili smo upozorenje da kao entitet koji sarađuje sa poslovnim entitetom koji je pod sankcijama. To za nas jeste ozbiljno upozorenje - rekla je Tabakovićeva na predstavljanju izveštaja o inflaciji.

Prema njenim rečima, upozorenje je stiglo u vreme dok je deo administracije američkog OFAK bio u svojoj blokadi rada, stoga, NBS na upite nije dobila i precizno objašnjenje šta bi sve te sekundarne sankcije obuhvatile.

Ova kompanija mogla bi da prođe i kod Amerike, koja trenutno ne sme da pritiska previše Saudijsku Arabiju, napominje Bušatlija.

- Tramp je u situaciji u kojoj ne sme da pritiska Saudijsku Arabiju, i to se vidi po nekoliko stvari. U julu je istekao pedesetogodišnji ugovor između SAD i Saudijske Arabije po kome je Arabija obavezna da svoju naftu i gas prodaje isključivo za dolare. Međutim, Saudijska Arabija već od kraja 2017. ili 2018. jedan deo prodaje Kinezima za juane, što znači da se izvlači ispod šape Amerike. Činjenica je da je saudijski princ u Americi i da ga je Tramp juče abolirao za ubistvo novinara Džamala Kašogija. Tramp mora malo da popušta na Bliskom istoku zato što više nije u poziciju da može dolarom da vrši pritisak, a on nije taj koji će tamo povećati vojsku - kaže Bušatlija.

Više igrača

Zbog toga što je vrednost ruskih 56,15% akcija u NIS poprilično velika, Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, kaže da nije siguran da će to sve kupiti jedna kompanija.

- Čuo sam da se pregovara na državnom nivou i sa Arabijom i sa Emiratima. I jedna i druga su članice Briksa. Ako se nađe neka kopča da svima odgovara. Ne znam o kojim kompanijama je reč, ne bih bio siguran da će to da se proda jednoj kompaniji, moglo bi da bude više kupaca i da se to izdeli na više njih. Velika je vrednost, mnogo je za jednu kompaniju nekoliko milijardi. NIS je plaćen 400 miliona evra, a u njega su uložene tri do četiri milijarde, razvijeno je tržište i ono ima svoju cenu i vrednost. Jedna od stvari je da nije lako naći nekoga ko sve to zadovoljava i da odgovara svima i da može da izvrši plaćanje i da ubaci menadžment koji će to da preuzme - kaže Deđanski za Kurir Biznis.

I on očekuje da će odgovor američkog OFAC-a biti pozitivan na zahtev NIS da mu se omogući rad dok se prodaja ruskog dela vlasništva ne okonča.

- Očekujem da će biti pozitivan odgovor i da će nam dati licencu za rad dok se to ne završi. Bar će nam dati neku naznaku kada bi mogli skinuti sankcije ili da ih odlože dok se ne napravi transakcija. Treba vremena za to dok se ne nađe način kako da se ostvari transakcija, kako da se plati, ne može to za kratko vreme. Ako se postigne dogovor da svi budu zadovoljni, onda se očekuje i da postoji razumevanje. Ovo je bio dodatni pritisak da Rusija ubrza ono što je rekla da radi - zaključuje Deđanski.

Rusi pristali

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da je ruska strana pristala da proda svoj deo vlasništva u NIS-u.